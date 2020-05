Raziskava koronamobilnost

Epidemija novega koronavirusa je v nekaj tednih zaustavila svet, zatresla temelje naše družbe in temeljito vplivala tudi na mobilnost. Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa se je ustavil javni promet, kot osnovna sredstva osebne mobilnosti so ostali le še osebni avtomobili, motocikli, kolesa in naše noge. Zaradi prepovedi gibanja izven občine bivališča je bila za mnoge tudi takšna mobilnost okrnjena.AMZS želi z raziskavo »Koronamobilnost« pridobiti natančnejšo sliko mobilnosti prebivalcev Slovenije v času epidemije. V ta namen je na spletni strani amzs.si odprt spletni vprašalnik. Rezultati raziskave bodo objavljeni v junijski številki AMZS Motorevije.