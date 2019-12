FOTO:Renault zoe z daljšim dosegom

Notranjost je sveže oblikovana, izdelana iz recikliranih in na otip prijetnih materialov. Foto Blaž Kondža

Možno je tudi polnjenje z enosmernim tokom do 50 kW moči; zoe na 22 kW polnilni postaji napolnimo v 3 urah.

Foto Blaž Kondža

Cena na slovenskem trgu se začne pri 32.690 evrih oziroma 24.390 z najemom baterije. Foto Blaž Kondža

Novi renault zoe generacije prinaša novo zasnovo zunanjosti in notranjosti, ki je še bolj prilagojena električni mobilnosti. Sprednji del je povsem prenovljen, obrisi izklesanega pokrova motorja pa se stekajo v povečan romb, ki je hkrati tudi loputa, pod katero je skrita polnilna vtičnica. Nova sta žarometa z izključno svetečimi diodami in prepoznavnim svetlobnim pečatom v obliki nasproti obrnjenih črk CV kabini izstopa 10-palčen zaslon pred voznikom, ki je edinstven v tem segmentu in na voljo že od osnovne različice. Armaturna plošča je iz mehkega materiala, tu so uporabili reciklirane materiale. Elektronska prestavna ročica, samodejna parkirna zavora in indukcijsko polnjenje pametnih telefonov so le nekatere od novinčevih posebnosti. Potniki zadaj imajo kar nekaj prostora. Prtljažnik s prostornino 338 litrov in zložljiva sedežna klop poskrbita za možnost prevažanja zajetne prtljage.Novo je tudi srce zoe – litij-ionski pogonski akumulator Z.E. 50 ima z 52 kWh večjo zmogljivost, ki naj bi zagotovila do 395 kilometrov dosega merjeno po novem standardu WLTP. Poleg že znanega elektromotorja R110 z največjo močjo 80 kW je tu še novi R135, ki zmore 100 kW moči in 245 Nm navora.To zadošča za najvišjo hitrost 140 km/h. Novinec ima odslej tudi možnost polnjenja z enosmernim tokom (DC), tako da je trenutno edini električni avtomobil na trgu, ki ponuja možnost polnjenja tako z izmeničnim tokom (AC) do 22 kW moči ali z enosmernim do 50 kW moči.Vgradnja ločenega zavornega sistema omogoča regenerativno zaviranje ob vsaki priložnosti, v nasprotju z mehanskim delovanjem kolutnih zavor, ki kinetično energijo pretvorijo v toplotno in jo razpršijo v okolje. Vozilo ponuja še novi način vožnje, s katerim vozniku skoraj ni več treba uporabljati zavorne stopalke. Z vklopljenim načinom vožnje B (B mode) avtomobil ob sprostitvi stopalke za plin upočasnjuje znatno hitreje.Renault ohranja dva načina nakupa zoe, z ali brez najema baterije. Cena šibkejšega zoe R110 z osnovno opremo life znaša 32.690 evrov oziroma 24.390 z najemom. Zmogljivejši R135 z opremo zen stane od 34.790 evrov oziroma 26.490 z najemom baterije. Zastopnik daje še 3000 evrov popusta, državna subvencija za nakup električnega vozila pa trenutno znaša 7500 evrov.Kot tretja možnost, ki so jo ponudili slovenskim kupcem je možnost triletnega najema (lizinga), pri katerem plačujemo mesečne obroke (od 159 evrov mesečno, odvisno od različice in letnih prevoženih kilometrov) in po preteku pogodbe avtomobil vrnemo Renaultu.