FOTO:Robert Lešnik: »Devetdeset odstotkov mojega dela gre v smeti«

Sanje je najprej risal zase. Komaj je shodil, že je z barvico izmenično vlekel krajše in daljše poteze, včasih kaj pobrisal in spet narisal, vse dokler ni iz domišljije na papir zapeljal njegov prvi avtomobil. Vrgel ga je v smeti, enako kot stotine drugih, vendar ni nehal sanjati. Risal je še več in še bolje, sanje pa so z vsakim novim zamahom postajale tako resnične, da danes o njegovih mercedesih sanjajo drugi.»Ja, ustvarjam sanje,« pove brez lažne skromnosti. »Če delaš za Mercedes, potem tvoji avtomobili niso dosegljivi vsem.«Ker je sanje narisal in nikoli izstopil iz njih, služba za Roberta Lešnika ni le osemurni ...