FOTO:Ruski avtomobil stoletja

Žiguli je ime hribovja v bližini mesta Toljati. Po njem je dobila ime prva lada, Toljati pa je dobil ime po Palmiru Togliattiju, nekdanjem šefu italijanskih komunistov – v zahvalo, ker so si lahko Rusi pomagali s Fiatovim znanjem o avtomobilih. Toljati je bil prej Stavropol na Volgi, kakih 900 kilometrov jugovzhodno od Moskve leži, tam so nekoč postavili »avtograd«, da bo povsem posvečen avtomobilom. Avgusta 1970, torej pred dobrimi petdesetimi leti, so začeli prodajati tisti prvi legendarni model, ki je nato živel več kot štiri desetletja.Zgodba o legendarni ruski avtomobilski tovarni in njenem prvem avtomobilu se je začela ...