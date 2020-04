Se obeta obujanje klasike za volanom?

Morda najbolj digitaliziran avtomobil naj bi bil prihajajoči izdelek novoustanovljene kitajske električne znamke Byton. Foto Reuters

Mazdina ureditev armaturne plošče je ena boljših v smislu čim manjšega odvračanja pogleda na cesto.

Večfunkcijski zaslon na sredini je sicer moč upravljati tudik na dotik, a se to veliko bolj intuitivno počne z dovolj velikim kolesecem pod ročico menjalnika. Foto Gregor Pucelj

Notranjost avtomobilov, predvsem voznikovo okolje, je v preteklih letih zaznamoval trend digitalizacije – več je zaslonov in ti so večji, kar je prineslo vse več upravljanja z ukazom na dotik. Verjetno najdlje v tej smeri so doslej šli novinci, ki prihajajo na trg z električnimi vozili, a v zadnjem času smo končno dobili tudi kakšno znamenje vračanja k preizkušeni klasiki.Proti vse večjim zaslonom je morda najbolj krenilo kitajsko zagonsko podjetje Byton, ki naj bi prihodnje leto tudi v ZDA in Evropi začelo izdelovati prvi (električni) avtomobil. Ta je že v konceptni podobi bolj kot po pogonu, dosegu ali akumulatorjih izstopal po velikanskem zaslonu, ki se vleče od enega do drugega sprednjega karoserijskega stebrička, še enega pa ima sredi volanskega obroča. Kot je za New York Times dejal nekdanji direktor BMW Daniel Kirchert, ustanovitelj Bytona, so hoteli pripraviti pametno napravo na kolesih, najbolj digitalni avtomobil na svetu.Toda ta zaslonski rekorder (ekrana ima tudi za potnika zadaj) je morda le trenutno vodilni v trendu rasti velikosti in števila ekranov. V isto smer so šli še drugi avtomobilski proizvajalci, med njimi tisti, ki zaznamujejo nove čase – spomnimo se notranjosti in velikanskega pokončnega zaslona v modelih znamke Tesla, Mercedesovega sistema MBUX, navsezadnje tudi digitalno zasnovane armature prihajajočega volkswagna golfa. Saj ti omogočajo tudi upravljanje, ki ni na dotik, a to zadnje bolj izstopa.Med novimi izdelki pa se pojavi tudi kakšna izjema, ki se ji še ne upamo reči preobrat trenda. Tako je japonska Honda v sveži izvedbi svojega malega modela jazz ubrala nasprotno pot, če hočete, je naredila korak nazaj. Avtomobil denimo še ima sredinski zaslon na dotik, ki ni posebej velik, pod njim pa se klimatska naprava drugače kot prej nastavlja z vrtenjem večjega kolesca.Tako je za Autocar produktni vodja tega modela Takei Tanaka dejal, da so se za potezo odločili po pritožbah strank, da je upravljanje z dotikom premalo intuitivno in je treba pogledati na zaslon, kar seveda odvrača pozornost s ceste. Potrdil je, da je upravljanje s kolescem za voznika, kar zadeva osredotočenost na vožnjo, manj moteče. Na forumih se sicer pojavljajo pripombe, da je Honda to storila, ker model jazz kupujejo starejši. Ob čemer se lahko vprašamo, kaj je s tem narobe, na splošno ljudje, ki kupujejo avtomobile, niso med mlajšimi.Obstajajo pa tudi znamke, ki se nikoli niso uklonile (pretirani?) digitalni modi. Če na primer sedete v katero od sodobnih mazd, boste menije in funkcije lažje upravljali z dovolj velikim priročno nameščenim kolescem kot pa z dotikanjem zaslona. Njim se torej v tem primeru ni treba vračati nazaj. V prihodnjih nekaj letih bomo videli, ali bo vračanje oziroma vztrajanje pri kolescih vplivalo tudi na druge proizvajalce.