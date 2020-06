Serija 4 je novi kupe

BMW serije 4 Foto Bmw

Bavarski proizvajalec je BMW razkril podobo povsem nove izvedbe modela serije 4. Navzven seveda izstopa z masko v slogu slovitih ledvičk, ki pa so po novem višje in bolj izrazite kot kadarkoli doslej.Pri BMW so se očitno zelo potrudili, da se štirica oblikovno bolj kot prej razlikuje od serije 3, na kateri sicer temelji. Serija 4 je trivratni kupe, avtomobil v dolžino meri 476 centimetrov, za šest več od serije 3, je pa od te za nekaj centimetrov širši in malo nižji.V notranjosti je za volanom kajpada zelo podobno kot v še precej novi seriji 3, merilniki so zdaj digitalizirani, pestro nastavljivi, vizualno nekoliko bolj agresivni kot nekoč. Nov je tudi sredinski informacijski sistem, ki zmore upravljanje s kretnjami, ampak je razveseljivo, da lahko to počnemo še s klasičnim kolescem.Pri BMW pravijo, da se tako dobro, kot je videti, serija 4 tudi pelje. V ponudbi bo s štiri- in šestvaljnimi bencinskimi in dizelskimi agregati, nekateri bodo imeli za malce več varnosti tudi dodatno baterijo, 48-voltno električno napeljavo in blago hibridno tehniko.Serija štiri naj bi se na evropskih trgih pojavila oktobra, videli bomo, kdaj pri nas. Prihodnje leto naj bi bila dosegljiva tudi s štirikolesnim pogonom xdrive, ni pa še znano, ali pride tudi bolj strupeni M4.