FOTO:Soul z več električnega »soka«

V kabini je soul zasnovan bolj živahno od nekaterih hišnih sorodnikov, nekaj poudarkov je seveda dodanih skladno z električno pogonsko zasnovo.

E-soul, kot je uradna oznaka modela, je pripravljen v dveh izvedbah zmogljivosti akumulatorja, pri nas bo na voljo le zmogljivejša s 64 kWh in zajetnim dosegom z enim napolnjenjem. Foto Kia

Polnilni kabli zavzamejo prostor v dvojnem dnu vozila. Foto Kia

Povsem prisekan rob zadnjega dela vozila in specifična oblika luči dajejo soulu še večjo prepoznavnost. Foto Kia

Ob akumulatorjih v dnu vozila ima soul kar nekaj prostora za potnike. Foto Kia

Kia je model soul s prepoznavno škatlasto obliko predstavila že leta 2008, z nenavadno pojavo je bil nekakšen oblikovalski križanec, ki je avtomobilsko publiko bodisi navduševal bodisi odbijal, od vsega začetka je deloval zelo posebno. Že v drugi izvedbi so ta model prvič ponudili tudi v električni izvedbi, zdaj pa bo povsem novi soul pri nas vozil le s tem pogonom. A za zdaj le v nekaj primerkih, kasneje jih bo morda več.Soul je po novem dolg 419 centimetrov, za pet več kot prej, medosno razdaljo so povečali za 3 cm, na 260 cm. Seveda je med njim in predhodnikom nekakšna oblikovalska kontinuiteta, a je navzven zdaj vendarle nekoliko drugačen, pa naj gre za sprednje luči s svetečimi diodami ali pa zadnji del, kjer luči prtljažna vrata skoraj povsem obkrožijo.Čeravno bo na nekaterih trgih še dosegljiv tudi v bencinski izvedbi, bo po Evropi vozil samo v električni izpeljanki, ki nosi oznako e-soul, pri nas le v zmogljivejši od dveh izvedb. Ta prinaša baterijski sklop z zmogljivostjo 64 kWh in elektromotor z močjo 150 kW (204 KM), kot pravijo, je povprečna poraba energije slabih 16 kWh/100 km, z enim polnjenjem pa lahko prevozi 452 kilometrov (WLTP, kombinirani cikel​).To tehniko smo v osnovi spoznali že v tehnično sorodni hyundai koni, kjer je kar prepričala.Akumulatorji iz litij-ionskih polimerov so nameščeni v dnu vozila, pri čemer ima e-soul glede na razmeroma majhno dolžino precej prostorno kabino, avtomobil je sicer s 160 centimetri tudi za 5 cm višji kot prej. Prtljažnik ima 315 litrov prostornine, po podrtju zadnje klopi, ki se deli v razmerju 60/40, se poveča na 1339 litrov.Tudi notranjost deluje malce bolj razgibano in igrivo kot v drugih kiah, za volanom si bo med drugim mogoče nastavljati stopnjo rekuperacije energije ob popuščanju pedalke za plin.Električni soul ima velik nabor asistenčnih varnostnih sistemov, napreden infozabavni sistem z ravno prav velikim sredinskim zaslonom, ki ga je kajpada mogoče upravljati na dotik, ponuja tudi različne povezljivostne storitve. Seveda so na voljo različno hitri načini polnjenja.Kia e-soul stane pri nas 42 tisoč evrov, pri čemer je mogoče odšteti 6 tisoč evrov subvencije okoljskega sklada. Kot pravijo pri slovenskem zastopniku, imajo za zdaj na voljo le manjše število avtomobilov.Pri znamki je sicer v okviru modela kia niro na izbiro tudi baterijska električna izvedenka, prihodnje leto pa pričakujejo še ne povsem na novo zasnovan model električnega križanca. Pri razvoju tega koncern Hyundai-Kia sodeluje s hrvaškim specialistom za električne pogone Rimcem, pri katerem so si pred časom pridobili manjši lastniški delež.