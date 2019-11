FOTO:Sto ur za prestižno prikolico iz Adrie Mobil

Čeprav so tudi avtodomi in počitniške prikolice vozila, je njihova izdelava v marsičem zelo drugačna od proizvodnje avtomobilov. Skoraj nič ni robotizirana, še vedno so povsem v ospredju ljudje. Več kot sedemsto, kolikor je zaposlenih v neposredni proizvodnji v Adrii Mobil, jih na leto izdela 15 tisoč primerkov, med njimi je tudi njihov že paradni dosežek, prikolica astella.»V povprečju pri nas izdelamo 70 produktov na dan. Ritem proizvodnje ni vsak dan enak. Ko izdelujemo bolj kompleksne izdelke višjega cenovnega razreda, je nižji, pri manj zahtevnih višji,« pravi Matjaž Marovt, izvršni direktor industrijskega področja v ...