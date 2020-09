FOTO:Sveži odtenki Renaultove elektrifikacije

Renault je svojega električnega pionirja renault zoe predstavil že pred časom, zdaj pa ob zaostrenih emisijskih zahtevah vstopa tudi na drugačen »električni vlak«, na katerem elektriko kombinira z bencinskim pogonom. Pri tem ubira svojevrstni pristop od modela do modela.»V letih 2020–2030 bomo morali povprečne izpuste ogljikovega dioksida zmanjšati za 37 odstotkov,« pravi direktor družbe Renault Nissan Adriatic François Delion. To so seveda evropsko uzakonjene zahteve, s katerimi se srečuje vsa avtomobilska industrija, z njo tudi Renault. Francosko podjetje ima sicer že popolnoma elektriki posvečen model renault zoe, ...