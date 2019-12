FOTO:Sveži peugeot 208 se predstavi

Notranjost prinaša sodobne rešitve in pogled na zaslon čez volanski obroč. Foto Boštjan Okorn

Značilni svetilni elementi. Foto Boštjan Okorn

Najnovejši peugeot 208 in njegovi predhodniki. Foto Boštjan Okorn

Po 90 letih, ko so predstavili model 201 in mu z vsako novo generacijo povečali zadnjo številko, peugeota 208 zamenjuje model z enako oznako, a občutno drugačno pojavnostjo.Jasno je, da upošteva Peugeotove oblikovalske smernice, novost pa je ob bencinski (trije 1,2-litrski trivaljniki z močmi od 55 do 96 kilovatov) in dizelski (1,5-litrski štirivaljnik s 74 kilovati) še tretja, električna motorna izbira (50-kilovatna baterija, 100 kilovatov), pri čemer je notranjost avtomobila v vseh primerih enako prostorna. Novi peugeot 208 je 82 milimetrov daljši od predhodnika, tudi nekoliko širši in nižji, kar mu daje mladosten videz.V notranjosti ga zaznamuje majhen volanski obroč, čez katerega voznik gleda na armaturno ploščo, ki je, razen v osnovnem paketu opreme, povsem digitalna. Za osnovno bencinsko različico je treba po ceniku odšteti 13.300 evrov, dizelska je slabe tri tisočake dražja, električni peugeot 208 pa po ceniku in brez subvencije stane od 31.200 evrov naprej.Že na začetku prodaje je mogoče z odločitvijo za financiranje dobiti popust, bencinska različica v tem primeru stane 11.990 evrov, električna pa z upoštevano subvencijo Eko sklada 21.490 evrov. Zraven boste dobili še tisočaka vredno domačo polnilno postajo (do 11 kilovatov moči).Peugeota 208 si lahko že ogledate v salonih, tudi naročila že sprejemajo, a pred novim letom ga ne boste mogli odpeljati, pa čeprav imajo v zalogi približno 200 vozil. V celotnem letu 2020 jih želijo prodati 1200, med njimi naj bi bilo 100 električnih in ne dosti več (če sploh) dizelskih.