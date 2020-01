FOTO:Katere avtomobile so lani največkrat ukradli?

Slovenija na svetovnem zemljevidu na srečo ni država, v kateri bi najbolj kradli avtomobile, zadnja tri leta se število odtujenih vozil pri nas vrti okoli tristo. Lani je bilo, kot že kdaj prej, ukradenih daleč največ renaultov, precej volkswagnov, drugih znamk manj. Med dražjimi avtomobili tatovom največkrat zadišijo nemške premijske znamke. Avtomobile pri nas kradejo predvsem za sestavne dele, in to po zanimivem scenariju.Časi, ko so pri nas odtujili tudi po 1000 avtomobilov na leto, so vsaj za zdaj že precej oddaljeni, zadnja leta je številka na srečo bistveno manjša: lani je bilo podatkih policije odtujenih 298 osebnih ...