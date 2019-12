FOTO:Tisti mercedes, ki jih lahko pelje sedem

Novi mercedes-benz GLB, ki je zapolnil vrzel med modeloma GLA in GLC, ima nekatere družinske poudarke. FOTO: Blaž Kondža

GLB je prvi kompaktni mercedes, ki ima lahko sedem sedežev.

Prostornost in uporabnost

Vrhunec je športni model 35 4matic AMG

Na slovenski trg pride januarja

Športni terenci rastejo kakor gobe po dežju in se širijo v vse velikostne segmente, od urbano kompaktnih do razkošno velikih. Med najnovejšimi igralci na trgu je mercedes-benz GLB, ki so mu namenili pionirsko nalogo – je prvi kompaktni mercedes, ki ga lahko opremimo s tretjo vrsto sedežev za dva dodatna potnika.Novinec sodi v družino kompaktnih mercedesov, ki zdaj šteje že osem članov (tu so še razred A, v osnovni in limuzinski izvedbi, tudi taki z daljšo medosno razdaljo, pa razred B, CLA coupe, CLA shooting brake in GLA), in zapolnjuje vrzel med modeloma GLA in GLC.Z dolžino dobrih 4,6 metra GLB še zdaleč ni videti majhen. Medosna razdalja je z 2829 milimetri za 10 centimetrov daljša kot pri razredu B in vsekakor najdaljša med kompaktnimi modeli Mercedes-Benza. Markantna je tudi zunanja podoba, ki jo je šef oblikovanja v Daimlerju Gorden Wagener pokomentiral ​takole: »Ikonični dizajn da modelu GLB nezmotljiv značaj SUV-vozila. Jasne oblike z manj linijami in močnimi površinami izražajo našo oblikovalsko filozofijo čustvene čistosti.«Glavni odliki novinca sta gotovo prostornost in uporabnost. Voznik in sovoznik imata 1069 mm prostora nad glavo, kar je optimalno v tem segmentu. Nič manj prostorna ni druga vrsta sedežev – za noge je na voljo 967 mm. Sedeži druge vrste so lahko tudi vzdolžno pomični. Malce bolj tesno je le v doplačljivi tretji sedežni vrsti – po navedbah tovarne bodo udobno sedeli tisti, ki v višino merijo do 168 centimetrov.Prtljažni prostor petsedežne različice meri od 570 do 1805 litrov, ko zložimo naslon zadnje klopi. Ta je deljiva v razmerju 40 : 20 : 40. Sedeža tretje vrste se, ko ju ne potrebujemo, enostavno pospravita v dno prtljažnika. Dodajmo še, da je pri sedemsedežniku največja prostornina tega 1680 litrov. V obeh primerih se prtljažni prostor brez težav kosa s karavani.Motorna paleta modela GLB sloni na bencinskih in dizelskih štirivaljnikih, ki so jih v celoti prenovili, tako da imajo več moči in uporabnega navora in so bolj učinkoviti. Bencinski del se začne z 1,33-litrskim turbo motorjem, ki razvije moč 120 kilovatov (GLB 200) in ima samodejni izklop valjev pri nižji obremenitvi. Menjalnik je v tem primeru samodejni sedemstopenjski z dvema sklopkama. Vsi drugi modeli GLB imajo osemstopenjskega, prav tako z dvema sklopkama. GLB 250 4matic ima pod pokrovom dvolitrski turbobencinski motor, ki razvije največjo moč 165 kW, in štirikolesni pogon.Vrhunec bencinske ponudbe je športni model 35 4matic AMG, katerega motor razvije 225 kilovatov (306 konjskih moči) in 400 Nm navora. Kot se za modele AMG spodobi, se ti že navzven ločijo od običajnih. Drugačna je tudi notranjost, predvsem volan z dodatnimi stikali za nadzor voznih programov. Osemstopenjski samodejni menjalnik prestavlja športno hitro, prav tako sta športna podvozje in zavorni sistem.Dizelske barve brani dvolitrski agregat, ki razvije 85, 110 oziroma 140 kilovatov največje moči. Najmočnejša različica, 220 d 4matic, je že serijsko opremljena s štirikolesnim pogonom, pri 110-kilovatni pa imamo na izbiro dvo- in štirikolesni pogon.Štirikolesno gnani GLB se dobro obnese tudi na srednje zahtevnem brezpotju, še posebej če ga opremimo z doplačljivim terenskim paketom. Ta vključuje dodatne vozne programe, ki prilagodijo podajanje moči motorja ter delovanje štirikolesnega pogona in zavornega sistema ABS. Tu sta še sistem za pomoč pri speljevanju v klanec – GLB je kos 70-odstotnemu naklonu – in sistem za nadzorovan spust po klancu navzdol. Nagib avtomobila pa lahko spremljamo na zaslonu, ki nadomešča klasične merilnike. Potem so tu še zunanje kamere in LED-žarometi s terensko funkcijo, ki olajšajo manevriranje na brezpotju. Vseeno pa se nam zdi, da bo zelo malo kupcev GLB uporabljalo zunaj urejenih cest.Na slovenski trg pride novinec januarja, vstopni model 180 d bo stal 37 tisoč evrov, štirikolesno gnani 200 d 4matic pa od 40.820 evrov naprej.