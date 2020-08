FOTO:Tisti pomembni element varnosti v avtomobilu

Zračna blazina, zložena v volanskem obroču.

Preizkus delovanja varnostnih blazin v čelnem trku testa Euro NCAP

V današnijih avtomobilih je blazin že zelo veliko.

Okvarjene zračne blazine japonske družbe Takata

Varnostni meh na motociklu



Medtem ko v avtomobilskem svetu proizvajalci tekmujejo, kateri bo v avtomobil vgradil več varnostnih mehov, je v motociklističnem svetu prav nasprotno. Edini motocikel, ki ima lahko vgrajen varnostni meh, je Hondin potovalnik goldwing. Prvega so kot doplačljivega vgradili leta 2006, danes je na voljo serijsko v najbolje opremljeni različici.

Na trgu pa obstajajo varnostni mehi, ki jih oblečemo, in takšne že vrsto let s pridom uporabljajo dirkači, kot sta Rossi in Marquez. Vgrajeni so v motoristično jakno, na izbiro so tudi brezrokavniki z zračno blazino, ki jih oblečemo pod oziroma čez katerokoli jakno. Nekateri proizvajalci so se lotili elektronsko krmiljenih zračnih blazin, drugi pa takšnih z mehanskim proženjem. Zadnje delujejo tako, da je zračna blazina v obliki brezrokavnika ali jakne s sprožilnim trakom povezana z motociklom. Vendar so preizkusna trčenja pokazala, da motorist včasih pri trku poleti z motocikla tudi 40 milisekund kasneje, kot pride do stika z oviro – avtomobilom. S tem pa se izgublja dragoceni čas. Namreč, 100 milisekund povprečno mine od trka motocikla z avtomobilom do prvega stika motorista s pločevino. Preizkusi so pokazali, da elektronsko proženje pravočasno sproži motoristično zračno blazino. ​Blaž Kondža

Novica, da bo Mercedes v novem razredu S, tehnično vselej najbolj naprednem modelu, med drugim predstavil možnost čelne zračne blazine za potnika v drugi vrsti, je naslednji korak v širitvi enega ključnih varnostnih elementov v avtomobilu. Zračna blazina ima zanimivo zgodovino, v kateri so se dogajale tudi napake, med njimi je eden največjih vpoklicev vseh časov.Prvi patenti za zračne blazine v avtomobilu so bili prijavljeni v petdesetih letih prejšnjega stoletja, v blazinah je bil stisnjeni zrak, sprožile bi se ob stiku odbijača z oviro, a se je kasneje izkazalo, da se tako blazina ne napihne dovolj hitro. Pred koncem šestdesetih je Američan Alan Breed dognal, da bi bilo treba zaznavanje potrebe po sprožitvi urediti s senzorjem, Japonec Jasuzaburo Kobori pa je razvijal sistem z eksplozivnim sredstvom, zaradi katerega bi se blazina res ekspresno napihnila.Med avtomobilskimi tovarnami so prvi zračne blazine začeli preizkušati pri Fordu in takoj nato pri General Motorsu, najprej za vladne avtomobile, potem pa tudi za običajne kupce. To je bil leta 1973 oldsmobile toronado, in sicer najprej z zračno blazino za sovoznika in potem še za voznika; obe sta bili kmalu na voljo v njihovi prestižni znamki, cadillacu, a so ju v nekaj letih zaradi premajhnega zanimanja opustili. Čeprav so nato ameriški proizvajalci celo lobirali proti zračnim blazinam, češ da se komercialno ne izplačajo, so v devetdesetih le našle pot v skoraj vse avtomobile.Če so jih Američani sprva poskušali uveljaviti kot nadomestek varnostnega pasu, je v Evropi vselej šlo za kombinacijo obojega. Mercedes je leta 1981 v razredu S, enem od predhodnikov letos nove admiralske ladje iz uvoda, skupaj z natezalnikom varnostnega pasu kot opcijo prvi v Evropi ponudil zračno blazino za voznika, sredi devetdesetih je to tudi na starem kontinentu postala standardna oprema najprej v dražjih, potem pa v bolj ali manj vseh avtomobilih.Poleg prvih dveh čelnih blazin so proizvajalci postopoma dodajali stranske za primer bočnega trčenja, ki so vgrajene v naslonjala sprednjih sedežev, tu je bil prvi švedski Volvo; potem zračne blazine za glavo, ki se kot zavesa razprejo med prvim in drugim karoserijskim stebričkom, in podobno še za zadnje potnike. Toyota je prva spredaj uvedla kolensko zračno blazino za voznika, Audi pa v A8 blazino, ki se sproži iz zadka med zadaj sedeča potnika.Ford je pred leti v mondeu predstavil zračno blazino v varnostnem pasu za zadnja potnika, zdaj se pojavljajo še blazine med voznikovim in sovoznikovim sedežem, mercedes S bo imel prvič za zadnja potnika čelni zračni blazini, ki se bosta odprli iz zadnjega dela sprednjih sedal. Malce zajedljivo bi rekli, da toliko blazin morda tudi zato, da je več servisnega dela po trku …So pa še druge zanimive smeri. Volvo je pred leti uvedel zračno blazino pod motornim pokrovom, ki varuje pešca, če se avtomobil zaleti vanj. Razmišljajo tudi o prihodnosti in avtonomnih avtomobilih: Mercedes je v lanskem eksperimentalnem varnostnem vozilu prikazal čelno zračno blazino za voznika, ki bo pospravljena v armaturni plošči, sicer manjši volanski obroč se bo umaknil, blazina pa bo lahko pokrila večje območje.Kako deluje varnostna blazina? Ob trčenju to zaznajo tipala, po ustreznem signalu se zgodi kemična sprožitev, blazina se napihne z dušikom in tako ustavi gibanje voznikovega telesa ter prepreči, da bi ta z glavo ali prsnim košem udaril v volan ali vetrobransko steklo. Blazina se aktivira pri trku, če se ta zgodi pri določeni hitrosti (nad 25 km/h) in pod ustreznim kotom. Lahko se napihne v eni ali dveh fazah, odvisno od jakosti trka, nato se tudi hitro izprazni. Vse to se zgodi zelo hitro.Seveda je nujno, da so potniki pripeti z varnostnim pasom, ki se ob trku zategne, sicer to slabo vpliva na zaščito, ki jo zagotavljajo zračne blazine. Da je tveganje poškodb ob sprožitvi blazine čim manjše, morajo potniki sedeti čim bolj pokonci z nogami na tleh in naslonjeni nazaj. Kadar imamo na sovoznikovem sedežu nazaj obrnjen otroški sedež, je treba blazino pred njim izklopiti; če te možnosti ni, pa tega ne smemo početi. Tam se tudi ne smejo voziti otroci, manjši od 150 centimetrov, vedno pa je dobro, da je ta sedež pomaknjen čim bolj nazaj.Kako pa je z delovanjem zračnih blazin, ko je avtomobil že močno v letih? Pri nekaterih drugih asistenčnih sistemih že ob uporabi lahko vidimo, ali delujejo, za zračno blazino pa to seveda ne velja. Kot so nam odgovorili v podjetju Renault-Nissan Slovenija, zračne blazine sodijo med dele, ki naj se v življenjski dobi vozila ne bi menjali, saj niso v uporabi (razen če se sprožijo). Zato v navodilih proizvajalca taka menjava (recimo po X letih) ni načrtovana.Njihovo delovanje v precej starih avtomobilih je zanimalo tudi Primoža Rožnika, tehničnega inštruktorja v avtomobilski akademiji podjetja GMT. Pred časom jih je v do dvajset let starih avtomobilih testiral in so se vse odprle, torej so delovale. Je pa dodal nekaj drugega: »Ko proženje vidiš v živo, se šele zaveš, kako močno je, še posebej pri blazini pred sovoznikom, ki je večja od tiste v volanu – res je pomembno, da so potniki pripeti z varnostnim pasom.«Kaj pa, ko jih je po trku treba popraviti? »Cene popravila so zelo različne in odvisne od položaja blazine, izvedbe in proizvajalca vozila. Voznikove so navadno manj zahtevne za zamenjavo in cenejše, saj se večinoma zamenja samo notranji del volanskega obroča. Pri sovoznikovih je v sodobnejših vozilih pogosto potrebna zamenjava zgornjega dela armature, kar popravilo zelo podraži. Prav tako je pri stranskih zračnih vrečah in zavesah odvisno od izvedbe, katere dele je treba še zamenjati. Včasih je potrebna tudi zamenjava ali nova nastavitev kontrolne enote,« nam je povedal Rožnik.Z zračnimi blazinami v avtomobilih je povezana ena največjih serijskih napak, ki je bila razlog za velikanski vpoklic. Že pred letom 2010 so prišla prva poročila, da se zračne blazine, ki jih je izdelovalo japonsko podjetje Takata, lahko nenadzorovano prehitro in premočno sprožijo, zaradi česar je bilo več smrtnih žrtev in hujših poškodb. Do danes je po nekaterih podatkih vpoklic zajel okoli sto milijonov avtomobilov različnih znamk, največ v ZDA.