V Nemčiji več povpraševanja, a proizvodnja je manjša

Povpraševanja po dizlih spet več

Upad avtomobilske proizvodnje v Nemčiji, ki se sooča tudi s strukturnimi spremembami, vpliva na tamkajšnje gospodarstvo, ugotavlja nemški Ifo inštitut. »To bo verjetno zmanjšalo gospodarsko rast za 0,75-odstotne točke,« je pojasnil Timo Wollmershaeuser, vodja oddelka analiz v Ifu.Strukturne spremembe vplivajo tudi na trg dela. Od začetka leta 2019 se je število zaposlenih v panogi zmanjšalo za 1,3 odstotka (sezonsko prilagojen podatek), kar je občutno več kot v drugih proizvodnih panogah, kjer je vpad za 0,2 odstotni točki. Poleg tega je 14 odstotkov podjetij v avtomobilski industriji uvedlo skrajšan delovni čas, še 19 odstotkov jih je napovedalo, da bodo ta ukrep izvedli v prihodnjih treh mesecih. V preostalih industrijskih panogah je delovni čas skrajšalo sedem odstotkov podjetij, v tem četrtletju ga bo po napovedih še 15 odstotkov organizacij.»Zanimivo je, da se vse to dogaja ob podatku, da se je povpraševanje po avtomobilih v Nemčiji v letu 2019 povečalo,« je poudaril Wollmershaeuser in pojasnil, da so kupljeni avtomobili v državo prihajali iz proizvodnje v drugih državah.»Proizvodnja avtomobilov v Nemčiji je lani upadla za 8,9 odstotka, in to potem, ko se je za 9,3 odstotka znižala že leta 2018. Povečali so jo proizvajalci avtomobilov nemških blagovnih znamk v tujini, od koder je potem Nemčija uvažala vozila,« je pojasnil Wollmershaeuser.Proizvodnja nemških avtomobilov v Evropi se je lani povečala za dva odstotka, leto pred tem pa za 7,5 odstotka. Med januarjem in septembrom lani je Nemčija iz EU uvozila za 16 odstotkov več avtomobilov kot v enakem obdobju leta 2018. »Proizvajalci v Nemčiji se osredotočajo na proizvodnjo električnih avtomobilov, zato so zmanjšali proizvodnjo tistih na klasične pogone,« v Ifu navajajo možni razlog za zmanjšanje proizvodnje v tej državi.Lani so Nemci na novo registrirali pet odstotkov več avtomobilov (skupaj 3,6 milijona) kot leta 2018. Posebej veliko je bilo povpraševanje po hibridih ter električnih vozilih, več je bilo tudi zanimanja za vozila na dizelski pogon, ki se je v dveh letih pred tem zmanjševalo. Avtomobilska industrija v Nemčiji predstavlja pet odstotkov ustvarjene dodane vrednosti in zaposluje tri odstotke delavcev, so še sporočili iz inštituta Ifo.