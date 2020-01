V prihodnjih mesecih novo povezovanje FiatChryslerja

FiatChrysler in tajvansko multinacionalno podjetje Hon Hai, bolj znano kot Foxconn, ki proizvaja in dobavlja Applove iphone za kitajski trg, bosta ustanovila skupno podjetje za proizvodnjo električnih avtomobilov in se vključila v posel povezljivih vozil, navedbe Hon Haia povzema agencija Reuters.Nova družba bo proizvajala električna vozila za kitajski trg, več informacij pa še ni znanih. Družbi se še pogajata in dogovarjata, sporazum bosta predvidoma podpisali v prihodnjih mesecih, je povedal dobro obveščen vir. Družbi bosta v skupnem podjetju imeli predvidoma vsaka polovični delež, pri čemer Hon Hai najmanj deset odstotkov podjetja želi imeti v posredni lasti.FiatChrysler je decembra lani dosegel zavezujoči, 50 milijonov ameriških dolarjev vreden sporazum o združitvi s francosko skupino PSA , ki ima v lasti blagovne znamke avtomobilov Peugeot, Citroën, Opel in Vauxhal. Združitev naj bi izvedli v 12 do 15 mesecih, s čemer bo nastalo četrto največje avtomobilsko podjetje na svetu. Vizija PSA je »postati vodilni proizvajalec avtomobilov in ponudnik mobilnih rešitev, s katerimi bomo izboljšali svobodo gibanja naših kupcev«, piše na njihovi spletni strani.Foxconn se že več let povezuje z različnimi podjetji in močno vlaga v razvoj različnih načinov transporta v prihodnosti, med drugim v kitajskega gigantskega ponudnika transporta Didi Chuxing, različna zagonska podjetja, ki delujejo na področju električnih avtomobilov, proizvajalca baterij itn.V FiatChryslerju bodo svoj prvi električni avtomobil predstavili letos, poroča Reuters.