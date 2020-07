FOTO:Več kot spodoben terenec

ℹSsangyong korando 1.5 T-GDI turbo Zastopnik: KMAG

Cena: 21.990 €

Euro NCAP: ppppp (2019)

Izpust CO₂: 170–179 g/km

Armaturna plošča je preprosta in logična. Fotografiji Aljaž Vrabec

V primerjavi s predhodnikom je novinec daljši (zdaj 445 centimetrov), širši (187), nižji (162) in z daljšo medosno razdaljo (267). Foto Aljaž Vrabec

Če bi naključne mimoidoče na ulici prosili, naj vam naštejejo avtomobilske znamke, ki jih poznajo, bi bil Ssangyong verjetno med zadnjimi. Kitajski proizvajalec nima velike flote modelov in še te precej redko obnavlja, zato vsaj v Evropi nikoli ni naredil preboja. Kljub temu to ne pomeni, da nima česa ponuditi.V leto 2020 je Ssangyong vstopil z novim korandom, že peto generacijo, potem ko so prvega poslali na trg leta 1974. Zunanja in notranja oblika nimata presežkov, tu in tam se zdi, da smo kakšen element že videli v kakšnem drugem avtomobilu, a hkrati ni z ničimer nič narobe, v paketih z najboljšo opremo pa je korando več kot spodoben avtomobil.Armaturna plošča je preprosta in logična, tudi povezavo s pametnim telefonom hitro vzpostavi (kljub temu bi infozabavni vmesnik lahko deloval hitreje), a za marsikoga bo najpomembneje, da je notranjost prostorna. V primerjavi s predhodnikom je novinec daljši (zdaj 445 centimetrov), širši (187), nižji (162) in z daljšo medosno razdaljo (267), več je tudi prostora za glavo in na zadnjih sedežih. Prtljažnik ima uporabnih 551 litrov prostora, tudi druga klop se brez težav podre, tako se pred vami odpre še več prostora (1248 litrov), prtljažnik pa postane uporaben za prevoz večje športne opreme, pohištva ali denimo vrtnarskih pripomočkov.V osrčju je 1,5-litrski bencinski štirivaljnik s 163 konjskimi močmi (120 kW). Motor je zgledno poskočen (do stotice v 12 sekundah, končna hitrost je 191 kilometrov na uro), a malce živcira ne preveč natančna prestavna ročica šeststopenjskega ročnega menjalnika, še posebno pri vožnji v mestu, ko je treba večkrat menjati prestave, na bolj neurejenih cestah pa je opazno trše podvozje. Tudi poraba bi lahko bila boljša od okoli osmih litrov na sto prevoženih kilometrov. Testni primerek je imel sicer pogon na prednji kolesi, na voljo je še štirikolesni (dražji za dva tisoč evrov).Avtomobil ima sedem varnostnih blazin in pet varnostnih zvezdic, prav tako premore vse moderne varnostne sisteme, a ne vse brez doplačila. Na izbiro so gretje in hlajenje sedežev, ambientalna svetloba, samodejno električno odpiranje prtljažnih vrat …Pri slovenskem uvozniku uradno ponujajo sedem tisočakov popusta za plačilo z gotovino, zato novi korando stane 21.990 evrov, če se odločite za posebno financiranje, pa je cena celo pod dvajset tisoč evrov. V vsakem primeru za ta denar dobite veliko avtomobila. Gotovo boste na trgu našli boljše in lepše športne terence, vendar ne za isti znesek.