FOTO:Dizelski štirivaljnik, ki nima zgolj dobrega ozvočenja

Renault kadjar 1.7 dCi 4WD Bose Blue

Zastopnik: Renault Nissan Slovenija, Ljubljana

Cena: 30.210 €

Euro NCAP (2015): *****

Izpust CO 2 : 150-159 g/km

Kolesni obroči so v osnovnem paketu opreme 16-palčni, pri testnem pa kar 19-palčni (225/45 R19). FOTO: Gregor Pucelj

Voznika razveseljuje športni volanski obroč in pregledna upravljala. FOTO: Gregor Pucelj

Kadjar s štirikolesnim pogonom je od tal oddaljen konkretnih 20 cm. FOTO: Gregor Pucelj

Razmeroma prostorna potniška kabina omogoča solidno sedenje tudi na zadnjih sedežih. FOTO: Gregor Pucelj

Različne načine štirikolesnega pogona voznik izbira s priročnim gumbom na sredinski konzoli. FOTO: Gregor Pucelj

Prtljažni prostor ima zložljivo polico oziroma dvojno dno, pod katerim lahko prevažamo manjše kose prtljage. FOTO: Gregor Pucelj

Ko sem pred dobrimi štirimi leti prvič vozil kadjarja, sem med drugim zapisal, da sta podvozje in siceršnja mišičasta pojava nedvomno sposobna prenesti tudi kakšen močnejši motorni agregat, kot je »le« 130-konjski. Tokratni testni primerek je to potrdil, saj s 150 dizelskimi konji konkretno izboljšuje kadjarjev karakter.V siceršnji gneči kompaktnih križancev je v Renaultovi družini kadjar lepo umeščen med manjšega capturja in nekoliko večjega koleosa. Ob pomladitvi na sredini prodajnega cikla so mu osvežili zunanjost, saj je zdaj sprednji del z masko povsem v skladu z Renaultovim aktualnim družinskim dizajnom. Nekaj novosti je tudi v potniški kabini, kjer so uporabili več kakovostnih materialov. Z zunanjimi merami (dolžina 4,45 metra) je kadjar med večjimi kompaktnimi križanci. Zato so v njem lahko v resnici združili lastnosti športnega terenca in kombilimuzine. Ob zgledno prostorni potniški kabini so mu tako namenili spoštljivo velik prtljažni prostor, ki v osnovni postavitvi premore 472 l, ob poklopljenih zadnjih sedežih (60:40) pa vse do 1478 l.Sedeži so dobra kombinacija udobja in športnega oprijema (umetno usnje-tekstil), s športnostjo se spogleduje tudi volanski obroč, ki je v spodnjem delu nekoliko prisekan. Armaturna plošča je čistih linij in po načelu manj je več brez odvečnih okraskov. Na sredinski konzoli pa kraljuje 7-palčni pravokotni zaslon na dotik, ki omogoča uporabo asistenčnih in infozabavnih sistemov; zanimivo je, da je položen in ugreznjen v armaturno ploščo in ne kot samostoječa tablica, kar je skoraj zaščitni znak ostalih renaultov.Ker je opremski paket bose blue pri vrhu opremske ponudbe, med drugim premore diodne in samodejno prilagodljive glavne in zadnje luči, vzvratno kamero, pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj, parkirni sistem easy park, 19-palčna lita platišča, multimedijski sistem R-link druge generacije in navigacijo. Seveda ima tudi odlično ozvočenje znamke Bose. Je pa imel testni kadjar zgolj običajen tempomat, kar pa ni nič slabega, saj je imel tudi (zgolj) 6-stopenjski ročni menjalnik, pri katerem je radarski tempomat bolj ali manj neuporaben.Kot sem omenil uvodoma, se kadjarju dobro poda 1,7-litrski turbodizelski štirivaljnik z največjo močjo 110 kW (150 KM). Sicer ni najtišji, a oglaša se s prijetno nizkim glasom, predvsem pa razveseljuje z velikim navorom (340 Nm), tako da na običajnih cestah voznik lahko varčuje z desno roko, saj v 5 prestavi lahko vozi že od dobrih 50 km/h naprej. Tudi sicer kadjar s tem motorjem nikakor ni počasen, saj tovarna obeta najvišjo hitrost 197 km/h. Poraba goriva? Moje testno povprečje se je ustavilo pri 6,4 l/100 km.Ker sem že nekoliko utrujen od križancev in SUV-ov, ki imajo zgolj sprednji pogon, me je še toliko bolj veselilo, da je imel testni primerek štirikolesni pogon. Ker je kadjar v tesnem sorodstvu z Nissanovim qashqaiem, je od njega dobil tudi priklopljivi štirikolesni pogon. Voznik s priročnim gumbom na sredinski konzoli izbira med zgolj sprednjim, samodejnim štirikolesnim in stalnim štirikolesnim pogonom z elektronsko zaporo diferenciala, ki se pri hitrosti več kot 40 km/h samodejno izključi. Ker je tudi podvozje prijetno čvrsto, se tako kadjar dobro znajde na asfaltu in na neurejenih podlagah. Ob tem voznika razveseljuje tudi solidna 20-centimetrska oddaljenost karoserije od tal.