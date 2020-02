FOTO:»Ves prostor« za tiguana  

Volkswagen tiguan allspace R-line 2.0 TDI 4MOTION avt. (110 KW)



Zastopnik: Porsche Slovenija, Ljubljana

Cena: 38.971 €

Euro NCAP (2016): *****

Izpust CO2: 146 g/km



Notranjost je znana in ji v praksi nimamo kaj veliko oporekati. Foto Gašper Boncelj

V drugi vrsti je res prostorno, prilagodljivost pa velika. Foto Gašper Boncelj

Koristna predalnika pod stropom. Foto Gašper Boncelj

Samodejni menjalnik, različni programi štirikolesne vožnje, zagon s pritiskom na gumb, stikali za elektronsko ročno zavoro in zadrževanje avtomobila po zaustavitvi... Foto Gašper Boncelj

Prtljažnik zmore v osnovi sprejeti 700 litrov tovora, zadnja klopa se dobro in na različne načine podira v ravno dno. Foto Gašper Boncelj

Tiguan je na slovenskem prizorišču že vrsto let priljubljen športni terenec, tako v prvi kot zdaj že nekaj časa v drugi generaciji. So mu pa že pred časom dodali še podaljšano različico, ki nosi dodatno oznako allspace. Z njo je tiguan pridobil več praktičnosti – ni ravno touran – a se le bolj spogleduje z družinsko vlogo.V primeru allspacea so osnovnega tiguana podaljšali za 21 cm na 4,7 metra. Ta izvedba ima za 11 cm daljšo medosno razdaljo (288 cm) in je za odtenek višja. Znotraj je v sprednjem delu seveda vse v znanem slogu, več drugačnosti je zadaj. Prostora je več predvsem za noge, tudi v tem primeru je druga klop vzdolžno pomična. Izpeljanka ima lahko še tretjo vrsto s šestim in sedmim sedežem, kar pa so v testniku izpustili in je bil toliko bolj pripraven za petčlansko posadko.Ni novo, a je treba znova pohvaliti, da je druga klopa deljiva v koristnem razmerju 40/20/40, da se vse podira v povsem ravno dno, če hočemo povečati prtljažnik. Ta že v osnovi meri konkretnih 700 litrov ali za 85 litrov več kot v osnovnem tiguanu. To bi bilo že blizu potreb potovanja ne prevelike družine, čeprav to še vedno niso prostorski atributi kakega danes "nemodernega" enoprostorca.Allpace je za volanom tak kot je tiguan, kar pomeni dobro in seveda nekoliko višje sedenje, dovolj širine za ramena, ustrezne materiale in njihovo izvedbo, zelo korektno, čeravno nerazburljivo ureditev armaturne plošče.Pod streho pa imate v vzdolžni sredinski liniji nameščena dve stropna predala, ki utegneta priti prav.V pričujoči izvedbi so pogonsko izvedbo sestavljali 2-litrski dizelski štirivaljnik (moč 110 kW/150 KM), sedemstopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama (DSG) ter prilagodljivi štirikolesni pogon.Gre za dobro kombinacijo; motor je ustrezno zmogljiv in kar dovolj miren, samodejni menjalnik prinaša višjo raven udobja v vožnji, s štirikolesnim pogonom, pa ni skrbi pred morebitnih snegom in slabšimi voznimi podlagami. Poraba je ob umirjeni vožnji na testu znašala med 6 in 7 litrov/100 km, kar se je zdelo gleda na 1,8 tone težko vozilo kar solidno.Vodljivost je pri volkswagnih vselej korektna, tako je bilo tudi pri allspaecu, se mi pa je pa navkljub podaljšani medosni razdalji zdelo, da avtomobil oziroma njegovo podvozje na neravninah deluje malce trdo; ne vem koliko, a verjetno je nekaj k temu prispevalo dejstvo, da je vozil na dokaj velikih 19-palčnih kolesih in relativno nizkih pnevmatikah. Ki pa naj bi slogovno delovale bolje…