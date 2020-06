FOTO:Volan nekoč, danes in v prihodnosti

Danes si avtomobila brez volana skoraj ne predstavljamo, toda na začetku avtomobilizma ni bilo tako. Prva motorna vozila so imela za nadzor smeri ročice, navdih za kaj bolj praktičnega je nato prišel iz sveta ladij, čolnov, kjer so se uporabljala okrogla krmila. Okrogli so volani še danes, funkcij pa imajo že skoraj preveč. Bo vselej tako?Prvo vozilo z volanom je bil leta 1894 panhard 4 CV, z njim je Alfred Vacheron vozil na dirki Pariz–Rouen. Ni zmagal, a vendar je volan za nadzor smeri počasi začel zamenjevati ročično krmilo, avtomobil tako ni bil več podoben kočijam s konjsko vprego. Voznik ni potreboval več toliko moči, ...