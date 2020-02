Volkswagen Crafter: najboljši sodelavec na štirih kolesih

VW Crafter FOTO: Volkswagen

Prilagodljivost, pisana z veliko začetnico

Zmogljiv, varčen, dinamičen, okreten, pameten

Na voljo tudi kot keson

Podjetja in obrtniki bi radi prepeljali kar največ blaga z najmanjšimi stroški. Proizvajalci vozil so se temu primerno odzvali in pripravili kategorijo večjih gospodarskih vozil. Tej že več kot desetletje, vse od svoje predstavitve, vlada Volkswagen Crafter – podroben pogled pa hitro razkrije zakaj. S številnimi različicami, pogonskimi možnostmi in sodobnimi asistenčnimi sistemi je Crafter prilagojen zelo različnim skupinam uporabnikov v prevozniškem, obrtniškem, servisnem, gradbenem in gozdarskem sektorju ter za posebne namene. Piko na i postavijo nizki operativni in vzdrževalni stroški, saj Crafter v vseh različicah – kot furgon ali keson – vključuje podaljšano jamstvo do četrtega leta oziroma do 120.000 prevoženih kilometrov.Vozilo je na voljo v štirih osnovnih modelih v treh dolžinskih (5,98, 6,83 in 7,39 metra) in treh višinskih izvedbah ter z dvema različnima medosnima razdaljama. Iz štirih osnovnih različic lahko nastane 69 različnih izvedb. Največji Crafter furgon , izvedba z zaprtim tovornim prostorom, lahko sprejme do 18,4 kubičnega metra tovora, najzmogljivejši pa vozi tovor do skupne mase 5,5 tone. Povedano drugače – najdaljši Crafter lahko sprejme devet kontejnerskih vozičkov, srednje dolga izvedba pa šest evro palet, s čemer presega tudi večino razrednih tekmecev.Motorji z zmogljivostmi od 102 do 177 konjskih moči sodelujejo bodisi s šeststopenjskim ročnim ali osemstopenjskim samodejnim menjalnikom, pri čemer jih odlikuje izjemna varčnost. Čeprav je Crafter med dostavniki pravi orjak, med vožnjo kaže presenetljivo podobne vozne lastnosti kot osebni avtomobili – je namreč zelo lahkotno vodljiv in okreten. Vozniku so v pomoč elektronski stabilizacijski program (ESP) s funkcijo stabiliziranja prikolice ter samodejno uravnavanje razdalje do spredaj vozečih vozil z aktivnim tempomatom (ACC), dodatno pa tudi sistem za ohranjanje na voznem pasu, sistem za izravnavo sunkov bočnega vetra, kamera za vzvratno vožnjo ter samodejni vklop in izklop dolgih luči. Na voljo je tudi različica s štirikolesnim pogonom 4MOTION. Kot edini v svojem razredu premore »digitalnega pomočnika« za polsamodejno parkiranje s priklopnikom, ki deluje s pomočjo tipal in kamere.Crafter je na voljo tudi v različici keson , ki lahko hkrati poskrbi za transport materiala, potnikov in strojev. Pri prevozu nudi široko paleto možnosti, saj je na voljo z enojno ali dvojno kabino ter različnimi medosnimi razdaljami in merami tovorne površine (velikosti od 5,5 do 9,6 m3).