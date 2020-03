Volvov vpoklic na popravilo

Švedski Volvo bo na izredno popravilo poklical 750.000 avtomobilov vseh svojih modelov, ki so jih izdelali lani in letos, napaka pa je v programski opremi sistema zaviranja v sili.



Pri nas se to nanaša na 264 vozil, vpoklic pa bodo začeli predvidoma opravljati v aprilu, pri čemer se bodo po navedbah zastopnika ustrezno prilagajali in upoštevali okoliščine zaradi novega koronavirusa in vladna priporočila ter navodila. Lastnikom svetujejo, da po prejemu vabila pokličejo pooblaščeni Volvo servis in se dogovorijo za ustrezen termin, kateremu se bo servis po najboljših možnostih prilagodil.



Po novih predpisih morajo vsi lastniki vozil, ki jih tovarna pozove na izredni preventivni pregled, to opraviti pri pooblaščenem serviserju. Če tega ne storijo, ne bo mogoče registrirati vozila oziroma podaljšati registracije.