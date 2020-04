FOTO:Yaris cross novost med športnimi terenci

Yaris cross bo v dolžino meril 4,18 metra, v širino 1,765 metra, v višino 1,56 metra, medosna razdalja bo 2,56 metra. FOTO: Toyota

Poudarek na praktičnosti

Podoba je robustna, razvojniki pa nikakor niso hoteli pretiravati z linijami. FOTO: Toyota

Notranjost bo očitno v minimalističnem slogu. FOTO: Toyota

Tudi štirikolesni pogon

Pod sprednjim pokrovom bo hibridni sklop četrte generacije. FOTO: Toyota

V Sloveniji prihodnje leto

Skupna moč motorja bo 116 konjskih moči (85 kW), zraven bo na voljo kombinacija s štirikolesnim pogonom, česar številni tekmeci v tem segmentu ne nudijo. FOTO: Toyota

V enem avtomobilu so pri Toyoti poskušali združiti najboljše lastnosti mestnih avtomobilov (okretnost, praktičnost) in terenskih modelov (možnost voženj po neurejenih poteh). V mislih so imeli dva lastna modela, terenca rav4 in mestnega yarisa , že samo ime novega modela pa pove, katerih lastnosti bo več. Toyota yaris cross.Zaradi novega koronavirusa smo avtomobil lahko videli le prek videopredstavitve. Glede na videno je opazen yarisov pečat, vendar v precej mišičasti in povečani različici. Yaris cross bo v dolžino meril 4,18 metra, v širino 1,765 metra, v višino 1,56 metra, medosna razdalja bo 2,56 metra. V primerjavi z osnovnim yarisom bo tako daljši za 24 centimetrov, višji za devet centimetrov (tri centimetre višje od tal) in širši za dva centimetra.Podoba je robustna, razvojniki pa nikakor niso hoteli pretiravati z linijami. Kot se za terenski avtomobil spodobi, spodaj prevladujejo plastične obloge, ki bodo ščitile vozilo pred praskami vej in kamenja. Opazna je tudi streha v drugačni barvi.Zaradi povečanih mer bo yaris cross prostornejši, omogočal naj bi višje sedenje potnikov, kar bodo gotovo cenili starejši kupci. Poudarek je na praktičnosti, saj so v predstavitvenem videu pokazali, kako prtljažni prostor omogoča več različic pritrditve tovora z varnostnimi pasovi, obenem naj bi se zadnji sedeži podirali precej lahkotno (razmerje 40 : 20 : 40).Prtljažni prostor ima nastavljivo dno za varno shranjevanje dragocenejših predmetov, spodnjo ploščo pa lahko spustite in povečate prostornino prtljažnega prostora.Pod motornim pokrovom bo hibridni sklop četrte generacije. Gre za 1,5-litrski trivaljni bencinski motor v povezavi z električnim motorjem, omogočal naj bi visok navor pri nizki hitrosti in energijsko učinkovitost. Skupna moč bo 116 konjskih moči (85 kW), na voljo bo tudi kombinacija s štirikolesnim pogonom, česar številni tekmeci v tem segmentu ne nudijo.Sistem bo pri speljevanju in pospeševanju usmerjal navor na zadnjo os, pri normalni vožnji bo avtomobil poganjal sprednji pogon. Če bo sistem zaznal slabši oprijem, bo vklopil štirikolesni pogon, predvsem to velja za slabe podlage; mehak makadam, v močnem dežju, na zasneženi cesti, peščeni podlagi …Yaris cross je namenjen predvsem evropskemu trgu, v Evropi (v Franciji) ga bodo tudi proizvajali. Letna proizvodnja naj bi znašala 150.000 primerkov, na slovenskih cestah ga lahko pričakujemo prihodnje leto.»Z modelom yaris cross vstopamo v najhitreje rastoči B-segment športnih terencev tako v Evropi kot v Sloveniji. Na prodaj bo v drugi polovici prihodnjega leta. V prvem polletju ocenjujemo prodajo na približno dvesto avtomobilov, v letu pa 2022 pa smo prepričani, da jo bomo podvojili,« je povedal, vodja prodaji pri Toyota Slovenija. »Yaris cross bo model s pametnim štirikolesnim pogonom, ki bo v kombinaciji s hibridnim sklopom unikaten v tem avtomobilskem razredu.«