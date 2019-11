FOTO:Za brezskrbnost potrebuje še kakšnih sto kilometrov

Jaguar I-pace HSE

Zastopnik: Avto Aktiv Intermercatus d.o.o.

Cena: 94.281 evrov (tesni primerek 102.000 evrov)

Euro NCAP: ***** (2018)

Izpust CO₂: 0 g/km

Hitro polnjenje na električni polnilnici. FOTO: Gašper Boncelj

Drugo mnenje: Povprečnih 29 kWh na 100 km

Jaguar I- pace je posebnež, ki privablja poglede in od voznika v začetku zahteva nekaj prilagajanja. Zmotilo me je, da se včasih obotavlja pri zagonu nekaterih funkcij, denimo ob začetku vožnje, ko se infozabavni sistem predolgo ne začne odzivati, ali med parkiranjem, ko sistem, kot da ne bi znal izbrati pravega prikaza. Na cesti se izkaže s stabilno lego in brutalnimi, letalu primerljivimi pospeški, ob preizkušanju katerih boste tako rekoč takoj prekršili hitrostna pravila (tule se zato postavlja vprašanje, čemu takšno zmogljivost sploh potrebujemo!). I- pace je še eden od avtomobilov, ki ga nisem mogel polniti na domači vtičnici, a tu krivim električno napeljavo. S tem sem ostal brez možnosti, da mu čez noč dopolnim energijo, ki sem jo porabil med vsakodnevno vožnjo. Sicer pa je doseg z dobrimi 300 kilometri ravno na meji, kakih sto kilometrov več bi rešilo tako rekoč vse težave in to bi bilo ob veliki bateriji dosegljivo, če ne bi bila poraba prevelika. Povprečnih 29 kWh /100 km ob zmerni vožnji pač ni nekaj, kar si želimo ob nakupu električnega avtomobila ... Boštjan Okorn

Izvrstni suženj vaših užitkov

Tudi v notranjosti je vse na najvišji ravni. FOTO: Boštjan Okorn

Infozabavni sistem se predolgo ne začne odzivati. FOTO: Gašper Boncelj

V prtljažniku je prostora za 656 litrov. FOTO: Boštjan Okorn

Zadaj je dovolj prostora. FOTO: Boštjan Okorn

Drugo mnenje: Hitro gre prehitro Res je preklemansko drag, ampak kateri tovrstni tekmec pa ni? Videti je pač mnogo bolje od električnih nemških kočij, tudi od Teslinega X – hvalabogu je malce bolj avtomobilske pojave, pa ima vseeno nekaj prostora. Morda razpravljanje o videzu in subjektivnih privlačnostih v električnem avtosvetu ne bi smelo nič šteti, pa sem vseeno zapisal. To da noro potegne, tudi dodam, čeprav se strinjam, da si z njim hitro v prekršku, da gre hitro prehitro, ravno ko kaki M petici ali AMG -ju čisto po tihem »poveš«, da ni nič posebnega … Gašper Boncelj

Prostora je povsem dovolj

Kljuka za vstop v avtomobil. FOTO: Gašper Boncelj

V avtomobilski industriji se v električnih vozilih srečujeta preteklost in prihodnost, a je zato veliko vprašanje, kje tičimo v sedanjosti. Najnovejši modeli navdušujejo s podobo, vse boljše so vozne lastnosti, toda sedanje zmogljivosti baterij še vedno ne omogočajo povsem brezskrbnih potovanj, marsikdo pa ima težave tudi s polnjenjem.Občutek je, da smo že zapeljali v električno prihodnost, kjer se vozimo z avtomobili, ki posnemajo obliko tradicionalnih modelov, toda popolnega navdušenja še vedno ni. Električni avtomobili imajo resda vse večji doseg, denimo tokratni model jaguar I-pace omogoča do 320 kilometrov z enim polnjenjem, toda za daljše izlete je vseeno lahko premalo. Uradni podatek sicer obljublja doseg 480 kilometrov, kar pa je daleč od realnosti.Resda je za vsakodnevne krajše razdalje od doma do službe povsem dovolj energije, a kljub temu je I-pace zajeten avtomobil, zato se hočeš z njim odpeljati tudi na daljše počitnice ali pa vanj naložiti športno opremo in se zapeljati v naravo. In bolj ko je poln, hitreje pohaja energija v električnih motorjih.Drug izziv je, kako med vsakodnevnimi obveznostmi organizirati polnjenje. I-pace se v razumnem času napolni le na hitrih polnilnicah (0–80 odstotkov v samo 40 minutah), medtem ko doma ali v službi (prek vtičnice šuko) zahteva občutno preveč, da povsem napolnil izpraznjeno baterijo. Pri slovenskem uvozniku se te slabosti zavedajo, hkrati pa za akumulatorje jamčijo osem let ali 160.000 kilometrov.Baterijski sklop je zajeten. Zmogljivost akumulatorjev je 90 kWh (432 celic ali 36 litij-ionskih modulov), I-pace pa ima dva električna motorja; enega na sprednji premi in drugega na zadnji, zato ima štirikolesni pogon in skupno moč 400 konjskih moči (294 kW). Do stotice pospeši v vsega 4,6 sekunde, zato lahko z njim premagujete ovinke in ravnine z zelo dinamično vožnjo. Resda je I-pace z 2,2 tone med težjimi osebnimi avtomobili, vendar je na cesti izvrsten suženj vaših užitkov.S 4,7 metra in širokimi boki ima zajetno podobo, zato ga lahko zapeljete tudi na kakšno manj urejeno pot, zraven pa lahko s pritiskom na gumb spreminjate višino zračnega vzmetenja.Prostora je spredaj in zadaj povsem dovolj. Sedenje je udobno, enako velja za položaj za volanom. Osrednji zaslon ni med večjimi, prav tako je informativno-zabavni sistem malce zapleten, toda z vsakodnevno uporabo potniki hitro ugotovijo, kje v meniju najdejo želeno nastavitev ali funkcijo.Jaguar I-pace ima resda obilo udobja in modernih tehnologij, a vprašanje je, kdo je pripravljen plačati sto tisoč evrov za avtomobil, ki bo verjetno že kmalu prispel na trg v izboljšani različici s še večjim dosegom.