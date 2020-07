FOTO:Za sedem ljudi, a vsi ne smejo biti velikani

Prostora v tretji vrsti ni veliko, namenjena je potnikom do velikosti 168 centimetrov. FOTO: Blaž Kondža

ℹMercedes GLB 220 d 4 matic

Zastopnik: Autocommerce

Cena: 43.860 € (testno vozilo 67.288 €)

Euro NCAP (2019): * * * * *

Izpust CO 2 : 135–142 g/km

Mercedes GLB FOTO: Blaž Kondža

Vse je skladno z družinsko strategijo, v osredju je širok, dvodelni zaslon. FOTO: Blaž Kondža

Pri petsedežni različici je v prtljažniku od 570 do 1805 litrov prostora, ko zložimo naslon zadnje klopi, pri sedemsedežni pa je največja prostornina 1680 litrov. FOTO: Blaž Kondža

Mercedes GLB FOTO: Blaž Kondža

Mercedes GLB. FOTO: Blaž Kondža

Avtomobilski proizvajalci še naprej uspešno polnijo vse niše, da na trg pošiljajo nove športne terence. Pri Mercedesu so lani pokazali model GLB, njegova posebnost je, da je prvi kompaktni mercedes, ki ima lahko tudi tretjo vrsto sedežev.Tretja vrsta se postavi pokonci z eno potezo, pred tem je treba pospraviti rolo za prekrivanje prtljažnega prostora, kar prav tako opravite v nekaj trenutkih. Prostora v tretji vrsti ni veliko, namenjena je potnikom do velikosti 168 centimetrov, a sta zato prostornejši prvi dve. Voznik ima lahko tudi čez dva metra višine, pa sedeža vseeno nima pomaknjenega povsem nazaj, sedeži druge vrste pa so vzdolžno pomični. Očitno je to torej avtomobil za večje družine, s štirimi ali petimi otroki.V enakem slogu lahko ocenimo prtljažni prostor. Pri petsedežni različici premore od 570 do 1805 litrov, ko zložimo naslon zadnje klopi, pri sedemsedežni pa je največja prostornina 1680 litrov. Koristno je, da so prtljažna vrata precej pokončna, zato lahko zadaj postavite višje predmete tudi pokonci, medtem ko imajo mnogi drugi športni terenci bolj položna vrata, s čimer gre precej prostora v nič.Avtomobil je zajeten že na pogled. V dolžino meri 4,6 metra, medosna razdalja pa je z 2,83 metra za deset centimetrov daljša kot pri razredu B. Oblikovalci so vedeli, da bo GLB privabljal poglede že z velikostjo, zato niso pretiravali s posebnimi linijami ali oblikovnimi eksperimenti.Še bolj tradicionalno Mercedesova je notranjost. V osredju je širok, dvodelni zaslon. Prikaz podatkov seveda lahko prilagodite svojim potrebam, na voljo je tudi več tematsko-oblikovnih pristopov, kakšen bo prikaz vseh podatkov.Pod pokrovom je najmočnejši dvolitrski dizelski motor s 190 konjskimi močmi (140 kW). Končno hitrost doseže pri 217 kilometrih na uro, do stotice pospeši v 7,6 sekunde. Osemstopenjski samodejni menjalnik prestavlja uglašeno, zraven je štirikolesni pogon. Vozni občutki v ničemer ne spominjajo, da imate pod nadzorom tako zajeten avtomobil, saj je GLB povsem odziven na vsa voznikova navodila, brez neprijetnega nagibanja v ovinkih. Poraba se je v času testnih voženj gibala okoli 7,5 litra na sto kilometrov.Z različnimi voznimi programi vam tehnika samodejno prilagodi razporejanje moči motorja, delovanje štirikolesnega pogona in zavornega sistema. Koristen je sistem za pomoč pri speljevanju v klanec, pri čemer GLB zmore z nakloni do 70 stopinj, zraven pa je tudi sistem za nadzorovan spust po klancu navzdol.Opisano ugodje nikakor ni poceni, še toliko bolj to velja za vso dodatno opremo.