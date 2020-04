FOTO:Zdaj respiratorji, potem pa četrti leon

Armaturna plošča je po novem bolj digitalizirana. Fotografiji Seat

Najbolj prepoznaven je novi leon z zadnje strani.

Seat leon je pripravljen v četrti izvedbi.

Novinec bo lahko tudi priključni hibrid.

Karavanski leon je sportstourer in ima večji prtljažnik kot doslej.

Zadnja novica iz Seatove tovarne v Martorellu pri Barceloni ne govori o avtomobilih, ampak o tem, da so začeli izdelovati respiratorje za mehansko vdihavanje zraka, pri čemer so si pomagali z motorjem za brisalce. A ko bodo ti še pred kratkim nepredstavljivo težki časi, ki jih zaznamuje epidemija koronavirusa, mimo, bo tovarna znova namenjena avtomobilom, tudi povsem novemu modelu seat leon.Seat leon je zadnja leta zastavonoša španske znamke v lasti Volkswagna, ki je imela lani rekordno poslovanje. Leon kot predstavnik množičnega spodnjega srednjega razreda je kljub prodoru športnih terencev še naprej njihov najuspešnejši avtomobil. V treh generacijah je našel 2,2 milijona kupcev, zdaj je nared četrta, v petvratni kombilimuzinski in karavanski izvedbi, ki ji pravijo sportstourer.Obe sta se opazno podaljšali, za približno 9 centimetrov, tako da zdaj petvratni leon v dolžino meri 437, karavanski pa 464 cm. Kot pravijo, je prirast predvsem v korist zadnjih potnikov, pri karavanu pa še prtljage, saj se je osnovni nakladalni prostor povečal za 30 litrov, na 617 liltrov.Leon je pripravljen na prilagodljivi konstrukcijski osnovi koncerna Volkswagen MQB, s katere prihajata tudi novi golf in škoda octavia, španski tekmec pa naj bi se od njiju le razlikoval – predvsem po vzmetenju, ki naj bi mu dalo bolj športen značaj. Tega bo še okrepila različica FR, ki bo za 15 mm nižja.Še noben seat doslej ni imel tako pestrih pogonskih možnosti: leona bodo poganjali bencinski ali dizelski agregati, nekateri od teh bodo lahko pripravljeni kot mehki hibrid, na voljo bo izvedba priključnega bencinsko-električnega hibrida, nenazadnje bo lahko vozil tudi s pogonom na stisnjeni zemeljski plin.Jasno je, da morajo z vsem tem doseči manjše vrednosti porabe in izpusta ogljikovega dioksida, v tej smeri so se trudili tudi pri aerodinamiki, saj so količnik upora z 0,32 znižali na 0,29.Leon se zdi na zunaj oblikovna evolucija dosedanjega modela, je pa vsaj z zadnje strani zdaj veliko bolj prepoznaven po delovanju luči, ki mu prinašajo izrazit svetlobni pas, ki se razteza od enega do drugega konca avtomobila. Tudi sprednja svetila so napredna, v vsakem od modulov je lahko kar 22 svetečih diod, odvisno od izvedbe.V notranjosti je leon bolj digitalen in povezljiv, zmogel bo sprejemati tudi informacije iz drugih avtomobilov. Razen z najskromnejšim paketom opreme bo imel na sredini zajeten večfunkcijski zaslon z diagonalo 26 cm, ob upravljanju na dotik bodo možni govorni ukazi in upravljanje s kretnjami. Poleg digitalnega prikaza za volanom v novem leonu vsaj v izvedbi s samodejnim menjalnikom izstopa mala ročica, ki pa je namenjena elektronskemu prestavljanju, ni mehanske povezave, ampak se za prestavljanje uporabljajo elektronski signali.Novi leon se bo pri nas predvidoma predstavil junija, takrat bodo znane tudi cene.