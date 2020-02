Ženevski avtomobilski salon odpovedan

Potem ko so danes švicarske pristojne službe zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa do 15. marca prepovedale vse javne ali zasebne prireditve, na katerih se zbere več kot tisoč ljudi, so morali tudi organizatorji avtomobilske razstave v Ženevi, ki naj bi se začela prihodnji teden, prireditev odpovedati.



To bi bila že 90. izvedba ene najpomembnejših avtomobilskih razstav v evropskem in svetovnem pogledu. Organizatorji so že pred tem dobili kar nekaj odpovedi, tisti proizvajalci, ki naj bi sodelovali, so močno omejili prisotnost svojih uradnih predstavnikov.



Organizatorji na ženevskem razstavišču Palexpo so sicer skoraj do zadnjega vztrajali, da bi prireditev ob ostrih preventivnih ukrepih izvedli, danes so jo morali zaradi višje sile odpovedati. Po prvih navedbah razstave ne nameravajo preložiti na kateri drug termin.



Lani je prireditev, na kateri novinarji vselej izberejo tudi evropski avto leta, obiskalo 600.000 ljudi.