FOTO:Zvezde, ki bi morale sijati v Ženevi

Kot vselej so se tudi letos v teh dneh avtomobilski proizvajalci pripravljali na razstavo v Ženevi, ki pa je bila zaradi koronavirusa tik pred zdajci odpovedana. A so novosti le prišle na plano.Seveda bi na razstavi, če bi se zgodila, verjetno doživeli še precej več zanimivega, čeravno po drugi strani drži, da so se nekateri proizvajalci udeležbi zaradi različnih razlogov že prej odpovedali. Tisti, ki so napol že bili v Ženevi, pa so nato ubrali rezervni načrt. Namesto pod lučmi ženevskega razstavišča Palexpo so tisto, kar so pač želeli, pokazali na improviziranih videokonferencah. Te so bile po svoje v duhu negotovega virusnega časa. Nekateri so objavili le zmontirane prispevke brez vsakega živega vložka, pri BMW-ju, na primer, smo videli samo izbrano hišno občinstvo, šef Oliver Zipse in prvi oblikovalec Adrian van Hooydonk, ki sta predstavitev vodila, sta se na koncu namesto rokovanja dotaknila s pestmi, Fiat pa je električni model 500 predstavil v enem od milanskih muzejev, tudi tam namerno bolj redko izbrano novinarsko občinstvo je sedelo na stolih, ki so bili precej razmaknjeni.V nadaljevanju je naš izbor nekaterih bolj izstopajočih avtomobilov. S tovarniškimi fotografijami, ki zaradi računalniške priprave izdelke vedno malce nerealno polepšajo ...Športni terenci so resda zapoved in svetinja – mednje dere občinstvo in z njimi služijo proizvajalci. Vendar so še avtomobili, ki so pomembni in nimajo kratice SUV. Recimo audi A3, ki je, glej ga zlomka, v Evropi še vedno najbolje prodajani model podjetja iz Ingolstadta. 4.0 pomeni, da so ga po letu 1996 zdaj pripravili četrtič, za uvod le kot petvratni sportback, ki je bil nekoč dodatna karoserijska izvedba, zdaj pa je edina. Trivratne ni več, bo pa morda še kakšna druga, ampak kasneje. Novi A3 hoče delovati navzven bolj športno, mladi španski oblikovalec Juan Carlos Huerta Martinez je previdno omenil navdih – lamborghini countach (ni presenetljivo, če vemo, da je Lamborghini v Audijev lasti) – čeravno je to še vedno audi, ki je bolj zadržan kot kričeč. Seveda pa ima spredaj luči s svetečimi diodami.Dolg je 434 centimetrov, za tri več kot doslej, kar ni bistveno povečanje. Notranjost je v nasprotju z novim golfom, denimo, ki je skoraj povsem digitaliziran, kombinacija digitalnega in analognega. Precej izboljšano naj bi bilo podvozje. Motorji so za začetek že znana bencinsko-dizelska štirivaljna klasika, z nekaterimi blago hibridnimi dodatki, kar se bo sčasoma razširilo z močneje elektrificiranimi pogonskimi sistemi. Konkretno bo A3 tudi priključni hibrid, kar je nekoč že bil, a bodo zdaj na to različico verjetno računali bolj resno. A3 4.0 v Sloveniji? To poletje.Fiat oziroma FiatChrysler je eno tistih avtomobilskih podjetij, ki pri alternativnih pogonih doslej niso ravno orala ledine. Z radikalnimi evropskimi emisijskimi zahtevami pa tudi pri njih ni več šale, in tako so te dni namesto na ženevskem Palexpu v enem od milanskih muzejev predstavili povsem novo električno izvedbo že vrsto let uspešnega malega fiata 500. Z električno petstotico so nekoč že poskusili v ZDA, še se spominjamo izjave prezgodaj preminulega legendarnega Fiatovega šefa Sergia Marchionneja, kako je hvaležen vsakemu, ki ga ne kupi, ker da imajo z njim le izgubo …Zdaj bodo nekako morali najti ekonomsko računico. Z novincem merijo predvsem na Evropo, tudi izdelovali ga bodo v Italiji. Električni fiat 500 se navzven malce le razlikuje od običajnega modela (tega bodo s konvencionalnim motorjem še naprej prodajali).Maska je pričakovano bolj zaprta, namesto napisa znamke je spredaj oznaka 500. S 361 centimetri je za šest centimetrov daljši, prav tako je nekoliko širši in višji. Tudi v tem primeru pa ima samo troje vrat. Poganja ga električni motor z močjo 87 kilovatov, za energijo skrbi akumulator z zmogljivostjo 42 kWh, kar naj bi mu po novem merilnem ciklu omogočalo doseg 320 kilometrov. Mogoči so različni načini polnjenja, tudi zelo hitro. Električni fiat 500 bo v Slovenijo pripeljal jeseni, šele takrat bomo videli, kakšna bo pri nas cena.Dacia je za Renault velika zgodba o uspehu. Ko so jo v novem tisočletju oživili, se je nad temi avtomobili marsikdo zmrdoval, kako da je bolje kupiti kak rabljen (po možnosti nemški) avtomobil. Toda Dacia je šla od prvih dni le navzgor, mimogrede, tudi v Nemčiji, in je za Renault nedvomno ena najuspešnejših potez v zadnjih desetletjih. Lani so prodali rekordnih 737 tisoč vozil, od leta 2004 že 6,5 milijona. A tu je še druga plat. Kot je znano, so v te avtomobile pogosto vgrajevali ne najbolj sodobno Renaultovo pogonsko tehniko, ki je bila stroškovno že amortizirana, zato so bili avtomobili lahko cenejši. Zdaj pa pritiskajo emisijske zahteve in drugačne pogone mora dobiti tudi Dacia.Koncept dacia spring nakazuje, kakšen bo prihodnje leto videti njihov prvi električni avtomobil, očitno manjši športni terenec. Nekateri zapisi trdijo, da bo zelo podoben tistemu, kar Renault pod imenom city K-ZE izdeluje in prodaja na Kitajskem. To ne bo avtomobil z velikim dosegom, pri Dacii pravijo, da bo zmogel z enim polnjenjem po merilnem ciklu WLTP prevoziti 200 kilometrov. O ceni za zdaj še niso rekli nobene, toda na portalu ANE so se spomnili besed donedavnega Renaultovega šefa Thierryja Bolloréja, da pripravljajo električni avtomobil, ki bo stal 10 tisoč evrov ali manj ...Naslovov o različnih evropskih tekmecih Tesle smo imeli v evropskih medijih zadnja leta že precej. Pa so vsi na trgu začeli bolj slabotno. Ena od novosti, ki se bo morda bolj uspešno pomerila z dosežki ameriškega podjetja, bo BMW i4. Za zdaj je še kot koncept, a ga je šef podjetja OIiver Zipse v hišni videopredstavitvi opisal, kot da je zelo blizu končni podobi.V notranjosti se zdi kot sodobno nadaljevanje tistega, kar je nekoč začel i3, seveda z večjim (ukrivljenim) zaslonom, a v prijetno svetlem slogu. Nekateri si želimo, da bi bili legendarni BMW-jevi ledvički na maski avtomobila izvedeni malo lepše, čeprav po drugi strani soditi o lepoti nima smisla. Menda je i4 zasnovan z baterijskim sklopom v dnu avtomobila, ki je zelo tanek, tako da imajo tudi v tej kupejevsko usločeni štirivratni kombilimuzini potniki dovolj prostora po višini.Zmogljivost 80 kWh naj bi ob ugodni aerodinamiki avtomobilu zagotavljala doseg 600 kilometrov po merilnem ciklu WLTP. S tem bi bil ta beemve že potovalni avtomobil, v slogu bavarske znamke pa po potrebi tudi hiter, saj zmore po navedbi proizvajalca z mesta do 100 km/h pospešiti v komaj 4 sekundah. I4, ki bo na trg prišel konec prihodnjega leta, izdelovali ga bodo v matični tovarni v Münchnu, kjer nastaja klasični BMW serije 3. Kot je znano, podjetje zagovarja proizvodne platforme, na katerih se bodo lahko brez težav izmenjevali modeli z različnimi vrstami pogonov, klasičnim, hibridnim ali povsem električnim.Pri Alfi Romeo so predstavili doslej najbolj zmogljivo izvedbo svojega modela giulia in takoj dodali, da bo namenjena le petsto kupcem. Pristavek v imenu, GTA, pomeni vrnitev kratice, ki jo je v dodatku nosila že nekdanja giulia. To je okrajšava za gran turismo alleggerita oziroma modelsko izvedbo za cesto in šport, v konkretnem primeru v še posebej lahki izvedbi. Nekdo je zapisal, da bodo pri Alfi potrebovali še veliko takšnih omejenih serij, da bodo nadoknadili luknjo zaradi siromašne modelske palete, ampak to je druga tema. Alfa romeo giulia je bila že doslej na voljo v močno popoprani izvedbi quadrifoglio, v kateri jo žene 2,9-litrski šestvaljni bencinski motor.Zdaj so ta agregat še »našpičili« in giulia GTA zmore namesto 510 kar 540 konjev (397 kW), k temu je pripomogel tudi izpuh iz titana, ki ga je pripravilo slovensko podjetje Akrapovič. Čeprav ima že giulia quadrifoglio vrhunsko lego na cesti, naj bi bila izvedba GTA v tem pogledu še boljša: avtomobil je še nekoliko lažji, saj so nekateri deli, na primer pokrov motorja, iz ogljikovih vlaken, ima le sprednja sedeža, opravili so nekatere izboljšave na podvozju in v aerodinamiki, pri čemer so si pomagali z znanjem moštva formule ena Sauber-Alfa Romeo. Na cesti pa giulie GTA ne boste mogli zgrešiti po velikem spojlerju na zadku.