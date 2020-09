Zvok tišine

FOTO: Renault

»Z elektriko je enostavno! Poenostavite si življenje!« Tako vzklikajo tisti, ki jih je električna mobilnost že prepričala in so postali zadovoljni uporabniki električnih ali hibridnih vozil. Tisti na drugi strani imajo, razumljivo, še številna vprašanja. Kolikšen je resnični doseg takega vozila? Ali bom z napačnim ali prepogostim polnjenjem škodil bateriji? Je servis res cenejši? Na ta in druga najpogostejša vprašanja, ki jih ljudje postavljajo v Renaultovih prodajnih salonih, smo odgovorili na pregledni spletni strani na naslovu: https://www.renault.si/elektricna-mobilnost/ze.html

Predstavljajte si drugačen pogled na svet avtomobilizma, ki združuje odgovoren odnos do okolja in novo vrsto užitka v vožnjii.Renault že danes na slovenskem trgu ponuja tri električna vozila, ki vsako v svojem segmentu izpolnjuje potrebe kupcev po čisti, tihi in okolju prijazni vožnji v mestnem in primestnem prometu. Renault Twizy je lahki štirikolesnik za zabavne poti dveh, Kangoo Z.E. je električni mestni dostavnik, ZOE pa je na splošno najbolj uspešno evropsko baterijsko vozilo. V mestu so se Renaultova električna vozila zagotovo že večkrat peljala mimo vas, saj je Renault prvi, ki je trgu ponudil tako širok nabor električnih vozil. Renault ZOE je zastavonoša električne mobilnosti znamke Renault. Prvi avtomobil, ki je bil kot izključno električen razvit od zasnove naprej, se ponaša z vsemi prednostmi električne mobilnosti, pri obliki, tehnologiji in vožnji. Na cesti ga je nemogoče spregledati zaradi njegovega naprednega videza. Ponaša se s pomembno tehnološko novostjo: polnilnikom Caméléon, ki se zna prilagajati številnim polnilnicam in jih s tem izkoristi v največji možni meri. Z drugimi besedami: ko bo večina električnih vozil na mestnih polnilnicah napolnjena za nekaj deset kilometrov, bo ZOE že zmogel vožnjo od prestolnice do morja! Renault ZOE je letos na ceste zapeljal že v svoji tretji generaciji. Ta predstavlja najpomembnejši preskok do zdaj, glede videza, vgrajenih tehnologij in tudi dosega. Razvoj je očiten že na prvi pogled. Zunaj s privlačno podobo in vselej serijskimi LED-žarometi, znotraj pa z najsodobnejšim okoljem, kot si ga lahko voznik zamisli.Po tehnični plati ima novi ZOE večji doseg z akumulatorjem moči 52 kWh, ki zagotavlja do 395 kilometrov dosega po WLTP. Z močnejšim elektromotorjem (100 kW) novi ZOE ponuja še več užitka v vožnji.Novi ZOE je povezan ne samo na električno omrežje, ampak tudi v podatkovni oblak. Tako lahko prek aplikacije določite začetek in konec polnjenja, preverjate potek polnjenja, avto pa celo ogrejete ali ohladite na daljavo. Kmalu bodo prišli zimski dnevi. Si predstavljate lepoto pogleda na zamrznjen avto, ki se po pritisku na gumb v aplikaciji začne sam lepo tajati in segrevati? Da, Renaultove rešitve so zasnovane s ciljem, da se vsakdanje vožnje čim bolj olajšajo in naredijo prijetne.Ko je novi ZOE postavljen na cesto, med vožnjo nima nobenih izpustov. Vendar zmanjševanja njegovega vpliva na okolje s tem še ni konec. Med drugimi odlikami ima vgrajene 100-odstotno reciklirane umetne snovi, ki so uporabljene tudi za vidne dele notranje opreme, kot so prevleke (pri določenih paketih opreme), ki so izdelane po načelih krožnega gospodarstva, in deli iz recikliranega polipropilena.Novi ZOE dokazuje pridobitve skoraj desetih let Renaultovega strokovnega znanja in izkušenj v snovanju in izdelavi električnih vozil. Prinaša izboljšave in modernizacijo avtomobila, ki je že doslej veljal za referenco na trgu.Konec letošnjega leta bo iz Revoza na slovenski in svetovne trge zapeljal še četrti Renaultov električni avtomobil – kralj mestnih ulic Renault Twingo Electric . Ker je bil že ob razvoju razvit z mislijo na elektriko, bo tudi v brezemisijski različici ohranil vso svojo prostornost in okretnost.Zato vam predlagamo, da svojo pot raziskovalcev v novo mobilnost začnete prav tu!