6 prednosti ročajev iz nerjavnega jekla za vhodna vrata

Ročaji iz nerjavnega jekla, splošno znani kot inoks ročaji, so v primerjavi z ročaji iz barvnih kovin (kot so medenina, aluminij, baker) bolj obstojni in odporni proti zunanjim vplivom, medtem ko je statična stabilnost neprimerno boljša. Zaradi dolgotrajnosti in estetskega videza so pogosto najpomembnejši dodatek na vhodnih vratih, ki poudari njihovo kakovost in prestiž.

Odpornost proti rjavenju



Ročaji iz nerjavnega jekla za vhodna vrata s pravilno izbiro materiala in občasnim vzdrževanjem ob dolgotrajnem stiku z vodo in na vlažnem zraku ne rjavijo. Nekateri proizvajalci za hitrejšo izdelavo in enostavno proizvodnjo izdelajo samo zunanje elemente iz nerjavnega jekla, notranje pa zapolnijo z barvnimi kovinami. Pri tovrstnih izdelavah je prezrta elektrokemična interakcija med različnimi kovinami, kar se izkaže kot slabost v obliki vzpostavitve galvanskega člena med stičnimi kovinami in s tem izpostavitev procesom uničevanja sestave uporabljenih materialov.