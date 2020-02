Majhni triki za večji prihranek

Otresite se skrbi in prihranite več – tudi z NKBM. Preberite več o paketu Komplet.



Iz okolice nenehno dobivamo spodbude k nakupom stvari in storitev, ki naj bi jih potrebovali. Meja med dejanskimi in umetno ustvarjenimi potrebami se tako briše in rado se zgodi, da včasih kupimo kaj, česar v resnici sploh ne potrebujemo; nenadzorovana potrošnja pa se pozna tudi v denarnici. Mar ne bi bilo lepo, če bi se nam z nekaj preudarnosti uspelo izogniti nepotrebni navlaki, hkrati pa prihraniti več ? V razmislek vam ponujamo nekaj namigov.Modna industrija stalno narekuje nove smernice. Te se še posebej pospešeno spreminjajo v tako imenovani hitri modi, ki ponuja serijsko izdelana oblačila iz cenenih materialov po izjemno dostopnih cenah. Njihova življenjska doba je zaradi slabše kakovosti krajša. Nasprotje hipnih smernic pa so klasični kosi, ki so vedno v modi. Z njimi preprosto ne morete zgrešiti. Z naložbo v kakovostne brezčasne kose, ki vas bodo spremljali dolga leta, se na dolgi rok gotovo bolj splača. Prihranite lahko tudi tako, da oblačila in obutev kupujete na znižanjih in razprodajah ali pa zavijete v katero od trgovin z oblačili iz druge roke.Eden naših največjih mesečnih izdatkov so gotovo računi za vodo, elektriko, internet, komunalne storitve … Če se vam zdi, da nanje nimate vpliva, se motite. Stroške lahko znižate tako, da izberete ugodnejšega ponudnika in storitve ter ne »razmetavate« s porabo. Vsaka malenkost šteje: ugasnite luč v prostoru, kjer je ne potrebujete; izklopite naprave, ki jih ne uporabljat, med umivanjem zob zaprite pipo … Za zeleno in na dolgi rok cenejše ogrevanje in pridobivanje električne energije pa razmislite o učinkovitejših energetskih rešitvah.Banke svoje poslovanje prilagajajo potrebam potrošnikov. Izberite tisto, ki ji najbolj zaupate in ponuja ugodne pakete. Takšen je na primer paket Komplet pri NKBM , ki vam omogoča kar do 155 evrov prihranka na leto in vključuje številne ugodnosti, mdr. brezplačni dvig gotovine na bankomatih doma in drugje v EU, brezplačno uporabo spletne in mobilne banke in še več. Vse to za le 4,99 evra na mesec. Novi komitenti ga prve tri mesece uporabljajo brezplačno.Velika večina trgovcev ponuja kartice zvestobe oziroma članstvo v klubih zvestobe, s katerimi boste deležni možnosti dodatnih ugodnosti pri nakupih. Pogosto jih naročite brezplačno. Izkoristite to priložnost in bodite na preži za akcijami in razprodajami, kjer boste izdelke dobili veliko ceneje kot sicer in tako prihranili Ali hrano pogosto kupujete na zalogo in podlegate hipnim skušnjavam? Ob pomanjkanju časa se rado zgodi, da nakupljenim živilom poteče rok, še preden vam jih uspe porabiti. Na nakupovalni seznam uvrstite le tisto, kar boste zagotovo lahko vključili v svoj urnik. Zdravju in denarnici pa boste prizanesli tudi tako, da boste izbrali hranilnost in kakovost namesto nezdravih prigrizkov. Katerega od obrokov lahko pripravite tudi nekoliko več in ga jeste več dni.