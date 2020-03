Najboljši spomladanski parfumi

FOTO: Notino

Že občutite, kako se narava prebuja iz zimskega spanca, da nas svetloba in sonce vsak dan spremljata dalj časa? Ste najdebelejši plašč in bundo že pospravili globoko v omaro, počasi pa si na sprehodu po trgovinah že ogledujete nove kolekcije čevljev? Res je, spet je prišla pomlad! Z lahkotnejšo, svetlejšo garderobo in prav takšnimi dnevi pa je čas, da zamenjamo tudi parfum. Za vas smo izbrali nekaj predlogov, kaj lahko poskusite – pomlad je namreč pravi čas za nove začetke, zato le pogumno!Dovolite si poiskati povsem samosvojo, unikatno ljubezen! Španija morda ni prva država, na katero pomislite, ko kdo reče »parfumska velesila«, vendar lahko tudi tam najdete kakšen skriti zaklad. Loewe, dišava iz živahnega, barvitega Madrida, zagotovo spada v zakladnico vaših novih odkritij!Znamka Loewe je sicer znana zlasti po usnjenih izdelkih, torbicah in dodatkih, ampak tudi po edinstvenih parfumih, ki so v Španiji med najbolj prodajanimi. Čeprav podjetje obstaja že od leta 1846, so v svet dišav vstopili šele v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja s parfumom L de Loewe for Women, cipresno-cvetlično dišavo v elegantni nežni steklenički. Dve leti pozneje ji je sledil prvi moški parfum Loewe, aromatična dišava iz skupine dišav praproti. V osemdesetih so stopili v partnerstvo s koncernom Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH). V sodelovanju z njimi so ustvarili ženski cvetlični parfum Aire Loewe iz leta 1985, ki še danes sodi med najbolj priljubljene na španskem trgu.Njihovi parfumi nastajajo v sodelovanju z vrhunskimi oblikovalci dišav, med katerimi so Emilio Valeros, Olivier Cresp, Carlos Benaim, Yves Cassar, Alberto Morillas in Celine Barel.Če so vas zamikale kreativne mediteranske dišave, se lahko ozrete tudi bližje našim mejam. Blagovna znamka Moschino je razmeroma mlada, ampak že precej uveljavljena in znana po svoji naprednosti. Iz njihove bogate palete parfumov smo izbrali dva, ki sta kot nalašč za ljubezni in veselja polne pomladne dni.Moschino I Love Love je izrazito mladostna dišava, posebej zasnovana za ženske, ki želijo biti v središču pozornosti, saj mešanica vrtnice, agrumov in šmarnice naredi vtis na vsakogar. Se vam zdi ta predlog nekoliko preveč drzen, čeprav imate radi sproščenost in zabavo? Pomlad je pravi čas, da preizkusite toaletno vodo Moschino Funny!, ki jo sestavljajo aroma grenke pomaranče, rdečega ribeza in rožnatega popra ter cvetlične note jasmina, vijolice in potonike.Ne glede na to, za katerega od izvirnih vonjev se boste odločili to pomlad, vam želimo, da v njej uživate kot še nikoli doslej! Naredite si seznam desetih stvari, ki jih želite doživeti do poletja, in z nasmeškom na obrazu odkljukajte vsako od njih!