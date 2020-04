Ni nepomembno, kakšen zrak dihamo

Nenehno se ukvarjamo z vprašanji, kako spremeniti in izboljšati življenjski slog: se več ukvarjati s športom, jesti zdravo in uravnoteženo, biti odgovornejši do okolja. Eden ključnih dejavnikov za visoko kakovost življenja pa je tudi čist, svež zrak. Na tistega zunaj ni tako preprosto vplivati, imamo pa zato po zaslugi sodobnih klimatskih naprav z zračnimi filtri možnost, da čistega vedno dihamo v stanovanju. To je razveseljujoča novica ne le za alergike, temveč za vse nas.Kakovost zraka v zaprtih prostorih določajo številni dejavniki. Večina nas najprej pomisli na njegovo temperaturo; a na kakovost vplivajo vlaga, vsebnost bakterij, vonj, prašni delci … Če zraka ne filtriramo, imajo lahko neugodne posledice za naše zdravje in počutje ter vodijo v zdravstvene težave.Tveganje za zdravje so glavobol, utrujenost, omotica, suha sluznica, alergije, napadi astme, večja dovzetnost za viruse; širjenje plesni ali nabiranje prahu v prostoru. Predvsem za alergike in astmatike je velika prednost, da lahko okna zapremo, saj nekatere naprave filtrirajo (cvetni) prah.Želite izboljšati svoje delovno okolje? Na univerzah Harvard in Syracuse so opravili raziskavo, ki je preučevala razmerje med kakovostjo zraka v zaprtih prostorih in produktivnostjo. Rezultati so pokazali, da so zaposleni, ki so delali v boljših okoljskih razmerah, svoje delo opravili do 60 % bolje, obenem pa so pokazali kar stoodstotno povečanje kognitivnih zmogljivosti, ko se je prezračevanje testnih prostorov podvojilo.Idealno rešitev ponujajo klimatske naprave Daikin. Poleg tega, da prostor ohlajajo, omogočajo tudi učinkovito čiščenje zraka in odstranjevanje alergenov. Mnogi onesnaževalci zraka in alergeni so namreč topni v vodi. Klimatske naprave to vodo, ki se v zraku zadržuje v obliki vlage, odstranjujejo, s tem pa delno tudi alergene, cvetni prah ipd.Nekatere klimatske naprave Daikin so opremljene tudi s čistilnikom zraka Flash Streamer ter filtri za odstranjevanje vonjav iz prostorov, kar omogoča še učinkovitejše čiščenje zraka.Daikin je svojo napravo Flash Streamer tudi testiral – rezultati so bili prepričljivi. Flash Streamer namreč oddaja elektrone, ki se v zraku srečujejo z molekulami kisika in dušika. Skupno odstranjujejo ne le alergene, temveč tudi nevarne kemične snovi. Test je pokazal, da je Daikinov čistilnik zraka uspešno zmanjšal količino alergenov v ozračju za kar 99,6 odstotka že v dveh urah.Ker je za zdrav življenjski slog pomembno tudi, kakšen zrak dihamo, Daikin svetuje, da svoj dom opremite z ustrezno klimatsko napravo , ki bo skrbela za čist zrak v vašem stanovanju tudi, ko bodo okna zaprta.