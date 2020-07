FOTO:Od kulturnega spomenika do razkošne soseske

»V neposredni bližini obrežne promenade, gozdnih poti v parku Tivoli in pomembnih kulturnih institucij se razvija sklop dveh zgradb – Palače in Vile Schellenburg. V duhu Jakoba plemenitega Schellenburga, cenjenega mecena Ljubljane, bodo na tem mestu zrasla stanovanja, ki bodo izpolnila najvišja pričakovanja.« Tako so v predstavitveni brošuri opisali prestižno sosesko, ki jo bodo predvidoma do konca leta 2022 zgradili ob Gosposvetski cesti.Zgodba o gradnji na območju nekdanjega Kolizeja se vleče že več kot poldrugo desetletje. Leta 2003 je namreč ta propadajoči kulturni spomenik kupil poslovnež Jože Anderlič. Za rušenje ...