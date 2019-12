Panasonic – slika izjemne kakovosti na zaslonih LCD- in OLED-televizorjev 4K

FOTO: Panasonic

FOTO: Panasonic

v letu 2019 je model GZ2000 – najbolj kinematografski televizor na svetu. Nekatere najbolj zaželene funkcije modela GZ2000, med katerimi je tudi ekskluzivna, so na voljo tudi v vseh modelih Panasonicovih OLED- in LCD-televizorjev za leto 2019, z izjemo serije osnovnih modelov LCD-televizorjev 4K.Seveda za kinematografski televizor ni dovolj samo slika, izjemno vlogo pri tem ima tudi zvok. Čeprav serija GZ2000 vključuje vgrajene inovativne zvočnike, ki zvok oddajajo navzgor in tako poskrbijo za najbolj imerziven prostorski zvok, pa se tudi vsi drugi modeli (razen LCD-televizorja 4K GX700) prav tako ponašajo sVse štiri serije OLED-televizorjev bodo na voljo s. Model GZ2000 odlikuje OLED-plošča Professional Edition 4K po meri, ki so jo ekskluzivno prilagodili Panasonicovi inženirji za raziskave in razvoj, vsi drugi modeli OLED-televizorjev, vključno z GZ950, GZ1000 in GZ1500, pa se ponašajo z najsodobnejšo obdelavo slike, ki jo omogoča procesor– najzmogljivejši Panasonicov procesor doslej. Ti televizorji podpirajo tudi HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG in HLG Photo, zato zagotavljajo. Slika, ki jo bo gledalec videl na televizijskem zaslonu, bo zagotovo najbolj vznemirljiva in najbolj dinamična, ne glede na njen vir.Vsi OLED-televizorji so popolna kombinacija Panasonicove tehnološke natančnosti in. Sonnenfeld spada med peščico vodilnih strokovnjakov, ki izkorščajo barvne prehode za pripovedovanje zgodb in prikaz čustev. Kot zanesljiv strokovnjak za korekcijo barv je sodeloval z nekaj najboljšimi svetovnimi filmskimi producenti in prispeval k ustvarjanju najbolj priznanih ter najbolj priljubljenih filmov iz preteklega desetletja, med katerimi so Zvezda je rojena, Čudežna ženska, Jekleni mož, Lepotica in zver, Vojna zvezd: Sila se prebuja, Jurski svet in številni drugi. Kot mnogi drugi vodilni strokovnjaki za korekcijo barv tudi on pri svojem vsakodnevnem delu uporablja Panasonicove OLED-zaslone kot odjemalske referenčne zaslone velikega formata.Najnovejši Panasonicovi OLED- in LCD-zasloni nemoteno reproducirajo zahtevne prizore, kjer se mešajo različne svetlobe in kontrasti, kar je pogost pojav med športnimi prenosi v živo in v akcijskih filmih. S takšno zmogljivostjo se ponaša malo televizorjev, ob podpori Sonnenfelda in njegovega izjemnega poznavanja optimizacije barv pa je v Panasonicovi ponudbi veliko televizorjev, ki ponujajoLCD-modeli 4K vključujejo visok dinamični razpon v vseh njegovih oblikah. Celo serija GX700 osnovnih modelov (40-, 50-, 58- in 65-palčnih) s procesorjem Studio Colour Engine podpira običajna(Hybrid Log Gamma). Z nadgradnjo na procesor HCX serija GX800 (40-, 50-, 58- in 65-palčni) potrjuje Panasonicovo predanost– na področju zvoka pa vključuje še tehnologijo. Tudi serija GX900 (43-, 49-, 55- in 65-palčni) se ponaša z enako široko združljivostjo za HDR kot GX800.Zaradi hitrejšega 100-herčnega osveževanja slike in procesorja HCX PRO Intelligentvključuje enak širok nabor formatov HDR kot OLED-zasloni, vključno z obetavnim formatom HLG Photo. Procesor HCX PRO Intelligent hitro analizira in optimizira barve, kontrast in jasnost vseh videovsebin 4K, s čimer gledalcem ponudine glede na njihov vir.