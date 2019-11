Parfum, najboljše božično darilo

FOTO: Notino

So čas, ko se naporen tempo življenja nekoliko upočasni, ko lahko za nekaj dni odložimo delo in si iz vsakdanjika pričaramo nepozabne trenutke, seveda s tistimi, ki jih imamo najrajši, kar bi jim morda lahko povedali večkrat. Del pozornosti, ki jo namenimo najbližjim, je povezan tudi z obdarovanjem, zato z dobrim načrtovanjem poskrbite, da ta del praznikov ne bo še dodatno stresen.Če želite najbližje obdariti s pozornostjo, ki jo bodo lahko uporabljali vse leto in bo popolnoma osebna, hkrati pa jih bo spominjala na vas, je odlična izbira parfum. Vsakič, ko ga bo vaša obdarovanka ali obdarovanec uporabil, si bo v spomin lahko priklical sladke praznične trenutke, ki sta jih preživela skupaj, z enakim prijetnim vonjem pa bosta lahko obdala nove dogodivščine v prihajajočem letu.Tako kot pri vsakem darilu – in zvezi, če se nekoliko pošalimo – je tudi pri parfumu ključno, da se odločite za pravega. Dobra izbira je vsekakor kakovostna klasika, ki ji zaupajo že generacije – Yves Saint Laurent je simbol edinstvenosti, ustvarjalnosti in razkošja tako na področju mode kot v svetu kozmetike in parfumov. Lahko se odločite za klasični Black Opium, ki je izrazita orientalska dišava, primerna za zimske mesece, posebne večere in svečane priložnosti, ali pa za cvetlično parfumsko vodo Yves Saint Laurent Libre, ki jo odlikujejo esence pomarančevca v izvedbi petitgrain skupaj z akordi sivke, ki jo spremljata mandarinovo olje in vonj črnega ribeza.Če želite obdariti svojega najdražjega moškega, ga lahko razveselite s parfumsko vodo Yves Saint Laurent Y, ki je s svojo svežino idealna za vsak dan in večerne priložnosti. Karizmatični JOOP Homme je bolj primeren za zrele moške z močnimi načeli, ki se prav tako kot Black Opium najbolj obnese ob hladnejših dnevih in večerih. Njegova skrivnost je v agrumih, ki se združijo s toplimi akordi cimeta in kardamoma.Nikakor ni nujno, da s prazničnimi nakupi čakate do zadnjega trenutka, ko pričakovanje lepih dni z neverjetno lahkoto zasenčijo naglica v službi, gneča na cesti in stres zaradi številnih hišnih opravil. Rajši nekaj daril kupite že zdaj, za kar vam bo v decembrski noriji hvaležna tudi denarnica. Še dodaten namig, kako izboljšati svoje finančno stanje – največji nakupovalni praznik v letu,oziroma črni petek, bo letos 29. novembra. Bodite pozorni tudi na to, da trgovci ponujajo številne popuste več dni zapored in vam tako še olajšajo nakup.Naj bodo vaši prazniki polni dišečih spominov!