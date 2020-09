Pet korakov do nove dnevne sobe

Ocenite svoje potrebe in želje

Najdite navdih

Pozanimajte se o cenah

Poiščite najustreznejše posojilo

Kam po financiranje



Nova KBM ponuja stanovanjske kredite s fiksno (z ročnostjo do 20 let), spremenljivo (z ročnostjo do 31 let) in kombinirano (ročnost do 25 let) obrestno mero v višini do 300.000 evrov.



Na voljo so namenski stanovanjski kredit, stanovanjski kredit z izplačilom v gotovini, po novem pa tudi stanovanjski kredit s plačilom zavarovalne premije. Kredit z dobo odplačila do 15 let, katerega znesek ne presega 50.000 evrov, zdaj lahko zavarujete tudi pri Zavarovalnici Triglav.



Za manjšo prenovo, kjer ne pride v poštev stanovanjski kredit, priporočamo kredit NAPREJ, do 30.000 evrov, ki je lahko odobren že v nekaj minutah. Kredit NAPREJ Nove KBM je na voljo tudi za stranke drugih bank, brez stroškov odobritve. Stranke Nove KBM pa ga lahko enostavno sklenejo kar v spletni banki Bank@Net. Kliknite in naredite izračun.



Do 31. decembra 2020 sicer lahko izkoristite posebno ponudbo brez stroškov odobritve za Kredit Naprej ali stanovanjski kredit, do 30. septembra oziroma do porabe kvote pa tudi izjemno ugodno ponudbo stanovanjskih kreditov s fiksno obrestno mero, ki velja za imetnike paketov Komplet, Premium in Banka na delu.



Praznujte!

Pospravimo omare, premaknemo pohištvo, popolnoma preuredimo prostor, da postane bolj funkcionalen; ali se končno odselimo od staršev oziroma iz najemniškega stanovanja ter s partnerjem zaživimo v lastniški nepremičnini.Za tiste, ki so jim načrtovanje, preurejanje, organizacija, koordiniranje in opremljanje v izziv, bo celoten proces morda prav zabaven. Ker pa do nove dnevne sobe ali stanovanja ne moremo kar čez noč in se lahko kje zatakne – pogosto je ena glavnih dilem denar, najem posojila in odplačevanje, zlasti če vmes posežejo nepredvidene okoliščine –, ponujamo nekaj napotkov.Kaj vas žene k prenovi – naveličanost zaradi trenutnega stanja, sprememba sloga, več funkcionalnosti, prihod novega družinskega člana – ali nakupu (popolna osamosvojitev, naložba, ustvarjanje družine, potreba po več prostora ipd.) hiše, stanovanja? Če prenavljate, boste prenovili le enega oziroma nekaj prostorov ali vse? Se boste tega lotili sami ali z drugimi družinskimi člani? Kaj potrebujete, česa si želite; kakšne so vaše zmožnosti in ideje? Razmislite o odgovorih na ta vprašanja, prosite za drugo mnenje, upoštevajte tudi soudeležene. Ko bodo vaši cilji jasni, je čas za drugi korak.Kakšen dom je za vas definicija domačnosti in udobja? Že ko pomislite nanj, vam postane toplo pri srcu. Prava kombinacija udobja in funkcionalnosti, ki ji dodate svoj edinstveni pečat, je zagotovilo za dobro počutje doma. Kako boste izbrali barve, materiale, oblike, pohištvo, je odvisno od osebnih preferenc in namenskosti. V pomoč naj vam bodo navdihujoče fotografije, ki jih na primer najdete na Instagramu in Pinterestu, revije, kakršna je Architectural Digest, ali zanimive oddaje o prenovi domov, domovih zvezdnikov …Zapišite si, s čim vse boste imeli v povezavi z nakupom oziroma prenovo nepremičnine stroške. Boste lahko kaj postorili sami; za kaj vse boste potrebovali pomoč obrtnikov, boste najeli tudi arhitekta ali notranjega opremljevalca? Naredite poizvedbo in izberite tisto, kar najbolj ustreza vaši viziji in finančnim zmožnostim. In ne pozabite – če kupujete stanovanje, naj vas ne premami le ugodna cena, štejejo tudi številni drugi dejavniki (velikost, lokacija in podobno).Ker je le peščica takih, ki imajo prihranjenega dovolj denarja ali jim pri večjih izdatkih na pomoč priskočijo starši, je v večini primerov za nakup ali finančno zajetnejšo prenovo nepremičnine treba najeti kredit. Raziščite, kakšna in kako visoka posojila ponujajo banke; jim pripadajo kake ugodnosti ali olajšave; kako dolgo in koliko boste odplačevali na mesec; kolikšen mesečni znesek si lahko privoščite. Informativni izračun lahko opravite tukaj Tako, delo je opravljeno in prostori, ki so bili iz takšnih ali drugačnih razlogov začasno nevseljivi, so zdaj pripravljeni, da jih napolnite s svojo prisotnostjo in uživate v udobju doma.Proslavite ta veseli trenutek in naj vam stanovanje dolgo prinaša radost in veselje.