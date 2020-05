Pet skritih resnic o prahu

1. PRAH PRIHAJA OD ZUNAJ

2. PRŠICE POVZROČAJO ALERGIJE

FOTO: iRobot

3. KNJIGE SO MAGNET ZA PRAH

4. VSAKODNEVNO SESANJE ZMANJŠA MOŽNOST ALERGIJ

FOTO: iRobot

5. PRAH SE RAD SKRIVA

Bolj ko ga brišemo, več se ga nabere. Imate občutek, da vsak dan sesate in nikakor ne pridete do konca? Ste vedeli, da kar 60 odstotkov prahu pride v vaš dom od zunaj? Razkrivamo vam pet dejstev, ki jih niste poznali in vam bodo olajšala zdravo življenje.Ne samo kisik in svež zrak, iz ozračja prihajajo tudi prašni delci. Kar 60 ton prahu vsak dan pade na našo Zemljo. In vse to na različne načine vstopa v domove. Del vnesemo v stanovanje na čevljih, del se prilepi na naša oblačila in jih prinesemo naravnost do spalnice. Tam navadno preživimo tretjino dneva, zato je prav, da je spanec kakovosten. In to zagotovo ni spanje med prašnimi delci, ki nas obkrožajo. V vzmetnici, pregrinjalu, oblačilih, pod posteljo, pod omaro, v vzglavniku ... Kdaj ste nazadnje obrisali prah nad omaro ali posesali vzmetnico? Če že ne moremo omejiti vdora prahu v stanovanje, mu poskusite preprečiti, da ostaja med vami.Koliko prahu se na policah nabere med tem, ko ste na dopustu? Veliko. Pa ni nikogar doma. Si lahko predstavljate, da se ga v enem letu v velikem stanovanju nabere kar 18 kilogramov? Ki ga ne odstranjujemo sproti. In tako nastaja raj za pršice. Samice pršic, ki obožujejo človeško kožo, vsake tri tedne znesejo od 20 do 50 jajčec. Pršica v povprečju živi od 65 do 100 dni, samo v zadnjih petih tednih izleže od 60 do 100 jajčec. Kar pomeni, da v svojem povprečno 10-tedenskem življenju v vaše stanovanje vnese več kot 2000 delcev. Če prahu dodamo odmrlo človeško kožo, živalsko dlako, razpadajoče insekte in hrano, vlakna oblačil, posteljnine in drugih tkanin, trde delce od kuhanja in morebiti še od kajenja, se količine prahu nabirajo prehitro, da bi nam jo uspelo pravočasno odstranjevati. Zato je v boju z njimi odličen robotski sesalnik iRobot Roomba . Roomba ima vgrajene visoko učinkovite filtre, ki zajetega prahu ne spusti nazaj v zrak, ampak ga zadrži v košku. Nekateri modeli zadržijo kar 99 % vsega prahu, živalskih delcev in bakterij v velikosti kar do 1 mikrona.Uživate ob prebiranju knjig, ki vas razveseljujejo na knjižnih policah? Z navdušenjem kupujete nove knjige, še preden preberete vse stare do konca? Več knjig ko imate na policah, več prahu se vam nabira v stanovanju. S polic jih raje pospravite v omare, kjer bodo zagotovo manj izpostavljene nabiranju prahu, ki vas tako zelo živcira. Poleg knjig so močan magnet tudi plišaste igračke in plakati, ki jih otroci lepijo po stenah. Že res, da lepšajo njihovo sobo, a jim otežujejo dihanje. Ozrite se naokoli in iz prostora odstranite vse odvečne predmete. Knjižne police pa zaprite in preprečite nabiranje odvečnega prahu.Četudi vsak dan zračite bivalne prostore, je v zraku še vedno veliko prahu, ki vam otežuje dihanje in povzroča alergije. Tudi tisti, ki alergij nimate, vam vdihavanje zraka, polnega prahu, škoduje. Koliko preprog imate v stanovanju? Kako pogosto jih sesate? Ostanki hrane in prah tonejo vedno globlje v tkanino, z vsakim korakom na preprogo vnašamo novo in novo umazanijo, ki jo vedno težje odstranimo. Raziskave kažejo, da bi morali na teden sesati tolikokrat, kolikor ljudi živi v stanovanju. Imate majhne otroke in hišne ljubljenčke? Potem bi morali sesati vsak dan. A ker vam za to zmanjkuje časa, so vakuumski robotski sesalniki tisti, ki vam omogočajo, da aktivirate sesalnik kar iz službe in se domov vrnete v čisto stanovanje. Svoj prosti čas boste lahko aktivno in zdravo izkoristili s svojimi najljubšimi ali pa se brez slabe vesti podali v naravo.Prah ni samo tam, kjer ga vidite. Skriva se v krpah, s katerimi čistimo. Čaka vas pod omarami, pod posteljo, v predalih pod posteljo, povsod tam, kjer ga nihče ne opazi. Skriva se v filtrih od klimatskih naprav. Če namreč prahu ne boste brisali, bo le še huje, pa še zbolite lahko. Vedite, da bo prah vedno našel pot nazaj. Robotski sesalniki iRobot Roomba s pomočjo dvojne krtače v čistilnem modulu naredi močan podtlak, s pomočjo katerega učinkovito pobere tudi droben prah. Ker zajeti prah ne uide nazaj v zrak, je tako manj prahu tudi na pohištvu.