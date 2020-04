Preprosta rešitev za udobno bivalno temperaturo

FOTO: Samsung

To se zgodi zlasti po prhanju, ko včasih kar ne moremo dovolj hitro zapustiti kopalnice, da bi se znova ogreli, zlasti po prhanju s hladno vodo, ker je tople zmanjkalo ali pa ogrevalni sistem ne deluje. Da bi rešili vsakodnevne težave uporabnikov z ogrevanjem, je podjetje Samsung razvilo sistem ClimateHUB, celostno tehnološko rešitev za gospodinjstva, ki v vsakem trenutku skrbi, da je temperatura doma in vode ravno prava. Sistem ClimateHUB je sestavljen iz zunanje reverzibilne toplotne črpalke s hladilnim sredstvom R32, velikoprostorninskega rezervoarja za vročo vodo za domačo rabo, ki je integriran v 200-litrsko ali 260-litrsko hidroenoto, ter krmilnika z upravljanjem na dotik, ki omogoča dvoconsko krmiljenje temperature.ClimateHub je na voljo v dveh različicah –. Različica ClimateHub Mono je opremljena z eno zunanjo enoto s hidroničnim sistemom, ki omogoča namestitev brez zahteve po licenci za F-pline. Na voljo je z različnimi zmogljivostmi 5, 8, 12 ali 16 kW (MonoPhase) in 8, 12 ali 16 kW (TriPhase). Pri različici ClimateHub Split je zunanja enota povezana z rezervoarjem, ki je po cevi za hladilno sredstvo povezan s hidroenoto. Ta je na voljo v zmogljivostih 4, 6 ali 9 kW (MonoPhase) in 9 kW (TriPhase). Obe različici je mogoče povezati v pametno omrežje, kar omogoča gospodarno in trajnostno porabo energije. Če temu dodate še solarni sistem, postane varčevanje z energijo prek obnovljivih virov dnevna ekološka praksa.Zaradi svoje visoke energijske učinkovitosti sta Samsung ClimateHub Mono in ClimateHub Split oba opremljena z nalepko A+++1 na osnovi njune povprečne sezonske ogrevalne učinkovitosti pri vodni temperaturi 35 °C. Poleg povsem integrirane rešitve ClimateHub ponuja podjetje Samsung tudi dodatna sistema Mono in Split s hladilnim sredstvom R32, ki se lahko povežeta na tuji rezervoar za toplo vodo za domačo uporabo.Sodobne klimatske naprave morajo izpolnjevati vedno strožje zahteve glede ravni hrupa in povzročati tudi čim manjše zvočne motnje okrog doma. Zaradi specifičnih modelov in posebnih pogojev delovanja 4-stopenjski tihi način Samsungovega sistema ClimateHub omogoča znižanje ravni hrupa zunanje toplotne črpalke kar na 35 dB(A)2. Tako prav nič ne moti vašega sladkega spanca v prijetno klimatizirani spalnici.V rezervoar integrirano hidroenoto je zaradi kompaktne velikosti (595 mm × 700 mm) in modularne zasnove mogoče preprosto in hitro namestiti v kuhinjo ali drugo sobo. Tovarniško nameščeni hidravlični elementi in priročno sprednje servisno okno omogočajo preprosto namestitev in vzdrževanje. Zaradi možnosti intuitivnega upravljanja je mogoče zagon in vzdrževanje izvajati z minimalnim naporom kar prek kartice Micro SD ali Samsungove aplikacije za pametne telefone S-Checker.Sistem ClimateHub je opremljen tudi z novim večjezičnim krmilnikom z zaslonom na dotik z barvnim prikazom. Z njim lahko nastavljate temperaturo, nadzorujete porabo energije, prilagajate čas in učinkovito iščete napake. Sistem ClimateHub je mogoče krmiliti tudi na daljavo prek aplikacije Samsung SmartThings3 in opcijskega kompleta za brezžično povezavo. Vklopite in izklopite ClimateHub, upravljajte delovanje in nastavite želeni način – kjer koli in kadar koli.Zaradi preproste namestitve in zagona, tihega delovanja, pametne povezljivosti in krmiljenja skrb za udobje vašega doma še nikoli ni bila tako preprosta. Kupite ClimateHub še danes in uživajte v udobju, ki ga bo ustvaril v vašem domu.