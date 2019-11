Samooskrba je naložba za prihodnost

FOTO: Bor Slana

Porabo energije, ki jo proizvaja vaša sončna elektrarna, lahko spremljate. Če jo proizvedete manj, kot jo potrebujete, jo boste dobili iz omrežja. Vanj bo šel tudi njen presežek, vi pa boste ob koncu leta plačali le razliko v proizvedeni in porabljeni energiji.

Kaj pa, ko se sonce skrije?

Razmere za oskrbo z elektriko prek sončne energije so pri nas ugodne, saj Slovenija na leto uživa veliko sončnih dni. Kadar se sonce skrije in vaša elektrarna elektrike ne bo mogla proizvesti, pa bodite brez skrbi – dobavil vam jo bo GEN-I.

Počasi pa narašča tudi zanimanje za samooskrbo. To je pojem, ki nam ni tuj; dokler nam supermarketi, industrija in tehnologija zaradi vse pogostejših časovnih stisk niso olajšali življenja, je bilo povsem običajno, da je človek vsaj sadje in zelenjavo pridelal sam. Danes se tega lotevajo le tisti, ki imajo možnost obdelovati svoj vrt in so tem opravilom pripravljeni nameniti del svojega omejenega časa.A po tem, ko smo se oddaljili od narave in zaživeli v svojem svetu, se k njej spet vračamo in jo na novo odkrivamo. Eden njenih nepogrešljivih darov je čista, obnovljiva. Svetloba in toplota, ki ju daje, med drugim služita delovanju sončnih elektrarn, ki v obliki samooskrbe odpirajo nove priložnosti za oskrbo z električno energijo in so hkrati naložba za prihodnost.Ena od prednosti domače mikro elektrarne je, da je dostopna vsakomur, tudi cenovno. Ob vgradnji se jo priključi na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe. Sončne žarke, ki jih bodo ujeli paneli na vaši strehi, bo pretvorila v električno energijo in vam tako zagotovila trajno oskrbo, s tem paPred namestitvijo sončne elektrarne ocenite svojo okvirno porabo, saj bo velikost naprave odvisna od vaših energijskih potreb. Ogled in oceno prepustite strokovnjaku izbranega ponudnika, ki bo zasnoval projekt po vaših merah. V Sloveniji to storitev ponuja že več dobaviteljev. Prvi, ki se sicer ukvarja z dobavo električne energije in se je odločil za ta korak, pa je GEN-I.je investicija, ki se je ne smete ustrašiti, saj bo vam in vašim otrokom po zaslugi trajnega vira energije zagotovila dolgoročno energijsko neodvisnost. Stroški investicije, ki se povprečno povrne v 12 letih, so odvisni od več dejavnikov. IGEN-I je v Sloveniji postavil že več kot 1000 sončnih elektrarn, med katerimi je tudi prva na večstanovanjski stavbi na Jesenicah. Informativni izračun za vašo vam lahko pripravijo na osnovi enostavnega obrazca, ki ga najdete tukaj , lahko pa jim tudi pišete na. Končno ponudbo boste dobili po strokovnem ogledu objekta. GEN-I vam ob plačilu vgradnje ponuja ugodno 7-letno brezobrestno odplačilo ali do 15-letni potrošniški kredit ter obljublja do kar 75 % nižje stroške električne energije.Sončno elektrarno se splača imeti vsakemu, še posebej pa tistim, ki porabijo velike količine električne energije in imajo zaradi tega tudi višje stroške. Ker je sončna energija obnovljiva, pa je tak način oskrbe tudi prijazen do okolja , zato z naložbo ne boste naredili usluge le svoji denarnici, temveč tudi planetu.