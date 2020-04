Top trije namigi za piknik doma

FOTO: OBI

žar na oglje Jaxon XL v Obiju! Primeren je za peko in dimljenje. Premičen; s termometrom v pokrovu in litoželezno rešetko za žar z vstavkom za modularni sistem pečenja. Skupna velikost rešetke: 72,5 x 47,6 cm. Mere: š. 152 x v. 119,3 x g. 67,9 cm.

FOTO: OBI

Za prijetno vzdušje je pomemben prijeten ambient. Bodite ustvarjalni in mizo pogrnite s prtom, jo okrasite s sveže nabranimi cvetlicami, pripravite domiselne pogrinjke, izdelajte dodatno okrasje, prižgite svečke ali okrasne lučke, če piknik pripravljate v večernih urah. Odprtje sezone piknikov lahko proslavite tudi z novim kosom trendovskega vrtnega pohištva – pomlad je namreč kot nalašč za vnos novosti v dom.Mnenja o tem, kateri žar je pravi in najboljši, so različna. Izbira bo na koncu odvisna predvsem od tega, koliko prostora imate na voljo, kakšen je vaš okus in kako pogosto ga boste uporabljali. Žarov poznamo več vrst: električne, plinske, prenosne, kombinirane, na oglje … Med seboj se razlikujejo tudi po ceni.Če na primer nimate veliko prostora ali živite v stanovanju, kjer bi z dimom z žara motili sosede, boste verjetno izbrali električni žar – prijazen je do okolja in preprost za uporabo. Prav tako je preprosto uporabljati plinski žar, ki sicer zavzame več prostora in je dražji, a se hkrati hitro ogreje in zažene – zato je tudi hrana kmalu nared –, obenem pa je dolgoročna naložba in ne zahteva veliko čiščenja. Za sladokusce, ki vam prija priokus dima, in tiste, ki prisegate na klasiko, pa bo nepogrešljiv žar na oglje . Peka bo trajala nekoliko dlje, saj je najprej treba oglje kuriti 30–40 minut, a bo okus odtehtal čakanje. Takšen žar postavite na stabilno površino v zavetrje in stran od vnetljivih predmetov.Medtem ko mojster žara nadzira ogenj in skrbi za peko, je v kuhinji čas za pripravo prilog, pa naj bodo to solate, omake, namazi; rezanje kruha, zelenjave … Pri tem bodite inovativni, hrano pa do uporabe shranite v hladilnik. V preprosta opravila lahko vključite tudi najmlajše družinske člane, za katere bo sodelovanje pri »družinskem projektu« še posebej zabavno.Da bo hrana z žara kar najbolj sočna in okusna, izkoristite ves njegov potencial, saj žar ni namenjen le peki mesa: hrano dobro začinite, popecite še bombetke, specite krompir v foliji, za sladico lahko popečete tudi sadje … Pri tem pazite, da se s priborom, s katerim ste se dotikali surovega mesa, ne dotikate druge hrane. Če pečete na žaru na oglje, meso začnite peči ob pravem času in ga pecite dovolj dolgo, da ne bo zunaj zapečeno, znotraj pa surovo, s čimer se izognete zastrupitvi.