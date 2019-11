V podjetju Pirnar praznujejo najuspešnejše leto doslej

krasijo številne hiše po Sloveniji in drugod po svetu. Podjetje je iz majhne družinske delavnice zraslo v enega izmed svetovnih velikanov.Njihove inovacije na področju odpiranja in zapiranja vhodnih vrat so naravnost presunljive – premikajo meje poznanega in so prava revolucija na trgu vhodov. V trenutku, ko prejmejo nagrado za eno inovacijo, že predstavijo naslednjo inovacijo.Med najodmevnejše inovacije prav gotovo spadajoOne Touch sou, ki so opremljena z nevidnim potezalom. S pomočjose potem, ko čitalnik lastnika prepozna, samodejno izvleče potezalo, ki razsvetli okolico, vrata pa se odklenejo.Ko lastnik vstopi, se vrata, potezalo pa se povleče nazaj v vrata. Vrata postanejo popolnoma ravna ploskev in s tem onemogočajo kakršno koli manipulacijo morebitnim nepridipravom. Že na daleč dajejo vtis varnosti.Posebna zgodba o uspehu pa je vhodna stena Theatrica, ki skoraj meji na znanstveno fantastiko. Theatrica je dejansko velikanska vhodna stena, ki se razpre, ko računalnik, ki je povezan s kamerami pred vhodom, prepozna obraz lastnika, in se za njim spet samodejno zapre.Theatrica sona svetu. So brezdotična, odpirajo se s pomočjo najsodobnejše tehnologije. Kamere pred vhodom z različnih kotov posnamejo osebo in ji skenirajo obraz v več kot 30.000 točkah, nato pa računalnik obraz primerja z obrazi, ki so shranjeni v spominu. Če ga prepozna, se vrata odprejo, drugače pa ne.Kamere obiskovalce tudi posnamejo, zato lahko lastnik vedno preveri, kdo se je gibal okrog njegove hiše. Informacije o tem pa so mu takoj na voljo po mobilni napravi.Za svoje revolucionarne inovacije je podjetje Pirnar v zadnjih letih prejelo številne nagrade : German Design Award je ena najbolj priznanih nagrad s področja industrijskega oblikovanja in jo vsako leto podeljujejo za oblikovanje izjemnih izdelkov in pionirskih projektov. Nagrado German Design Award Winner je podjetje prejelo dvakrat, trikrat pa so bili prejemniki German Design Award Special Mention, ki jo podeljuje ista ustanova German Design Council.r: Najpomembnejša nemška nagrada s področja inovacij in oblikovanja, ki tudi širše v svetu velja za eno najprestižnejših priznanj za izjemne dosežke tehnoloških inovatorjev. Podjetje Pirnar je nagrado osvojilo z vhodno steno Theatrica.: Prestižno ameriško nagrado za arhitekturo je podjetje osvojilo leta 2016, večkrat pa so bili tudi finalisti.: Nagrado podeljujejo v Nemčiji. Vsako leto med 10.000 prijavljenimi kandidati iz več kot 50 držav izberejo zmagovalce na treh področjih: oblikovanje izdelkov, oblikovanje komunikacij in oblikovanje konceptov.Leto 2019 je bilo za podjetje Pirnar po osvojenih nagradah najuspešnejše doslej.Inovacije so v podjetju Pirnar nekaj vsakdanjega in običajnega. Njihov simbol je krilati konj in marsikomu je legenda o krilatem konju znana.Zgodba govori o očetu in sinu v časih, ko je bil konj še nepogrešljiv človekov spremljevalec. Sin se je ukvarjal s težavo, ki je nikakor ni znal rešiti. Oče ga je nekaj časa opazoval, nato pa mu je dejal:»Ne razmišljaj, kaj bi naredil z navadnim konjem. Razmišljaj, kaj bi naredil, če bi imel konj krila.«Sin ga je nekaj časa le začudeno gledal, nato pa je razmislil in nazadnje, na katero prej sploh ni pomislil.Moto Pirnarjevega dela je še danes, da, zato so zanje inovacije nekaj vsakdanjega. Vsak dan stremijo k popolnosti, zato njihovain rekordni seznam prestižnih nagrad nista presenetljiva.