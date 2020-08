Zaščita pred vročino se začne zunaj

1. razlog: Bolje preprečiti kot zdraviti!

2. razlog: Sončna toplota ostane za mrežo, svetloba pač ne

3. razlog: Prihranek denarja

BONUS razlog: Koristi poleti in pozimi

Kaj pa notranja senčila VELUX?



Pick&Click!® – strašni trik!



Se spomnite risanke Barbapapa in znamenitega: »Hip-hip-hip, strašni trik«? Pri podjetju VELUX poznamo prav takšno bliskovito preobrazbo. Z nosilci Pick&Click!® se lahko vaše strešno okno hitro in preprosto spremeni v okno z notranjim senčilom.



Se spomnite risanke Barbapapa in znamenitega: »Hip-hip-hip, strašni trik«? Pri podjetju VELUX poznamo prav takšno bliskovito preobrazbo. Z nosilci Pick&Click!® se lahko vaše strešno okno hitro in preprosto spremeni v okno z notranjim senčilom.

Vsa strešna okna VELUX so predpripravljena za namestitev notranjih senčil s posebnimi nosilci. Ker omogočajo izjemno hitro in preprosto vgradnjo, smo jim nadeli ime Pick&Click!® Nosilci za notranja senčila so nameščeni na obeh stranicah okvirja, zgoraj in spodaj. Nanje se vpnejo vodila za katero koli od notranjih senčil: plise, rolo, siesta senčila ... Tako lahko z novim dodatkom v le nekaj trenutkih poskrbite za senčenje in dekoracijo ali pa za zatemnitev in boljšo izolativnost. Primerno senčilo za vaše VELUX okno lahko poiščete v spletni trgovini VELUX www.veluxtrgovina.si.

Če vas ob napovedi sončnega vremena zajame panika in vas hkrati oblije mrzel pot, potem je skrajni čas, da ukrepate. Premočnega sonca se je najbolje lotiti tam, kjer nastane – torej z zaščito od zunaj. Predstavljamo vam tri razloge, zakaj so zunanja senčila VELUX odlična izbira za kakovost bivanja in so obenem dobrodejna tudi za naše zdravje.Že stara modrost pravi, da je preventiva boljša kakor kurativa. Povedano drugače: bolje je, da pregrevanje mansarde preprečimo, kot da se prostore trudimo ohlajati potem, ko je poletno sonce že opravilo svoje. V primerjavi z drugimi oblikami spopadanja z vročino je zunanje senčilo na oknu naraven način ohranjanja bivalnega okolja zdravega, brez škodljivih velikih temperaturnih nihanj.Zunanja mrežasta senčila VELUX odbijajo neposredne sončne žarke in s tem odvajajo kar 70 odstotkov toplotnega sevanja. Svetloba skozi senčilo vseeno prehaja, kar pomeni, da je v našem bivališču prijetno svetlo, pa tudi pogled na okolico je še vedno mogoč. Svetloba DA, vročina NE! Zunanje mrežasto senčilo je cenovno dostopno in preprosto tudi za montažo. Namestitev mrežastega senčila je hitra in preprosta: ob odprtem oknu se senčilo zatakne na zatiče na spodnji strani okenskega krila.Samo pomislite, koliko denarja za elektriko boste prihranili, če boste kar 70 odstotkov toplote odbili s senčilom, namesto da bi prostore ohlajevali s klimatsko napravo.V prejšnjih treh razlogih smo se osredotočili na zunanje senčilo, ki s svojo posebno mrežasto strukturo zaustavi kar 70 odstotkov sončne toplote. Na voljo pa je še ena rešitev, ki jo dobro poznamo s fasadnih oken: rolete! Zunanja roleta ob močnem soncu zaustavi kar 90 odstotkov sončne toplote, medtem ko pozimi izboljša izolativnost tudi do 16 odstotkov in za kar polovico zmanjšuje zunanji hrup, kadar dežuje. Rolete lahko upravljate na električni ali solarni pogon. Kmalu pa se bo klasični roleti pridružila še zunanja roleta SOFT na solarni pogon, ki je zaradi svojega trpežnega materiala učinkovita zaščita pred vročino in ima zatemnitveni učinek.Rolete se lahko vgradi na vse modele strešnih oken. Hitro in preprosto za uporabo.