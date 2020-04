Ko se pokvari pralni stroj: Znajdi se, kdor se more!  

Hišna popravila, nujna za življenje, dovoljena

Obrtniki si želijo čim prej normalno delati. FOTO: Shutterstock

Na območnih obrtnih zbornicah razpolagajo s podatki obrtnikov, in jih (če se vam npr. zamaši straniščna školjka ali korito, pokvari hladilnik, štedilnik ali računalnik, od katerega ste – če delate od doma – nujno odvisni), tudi posredujejo. Sicer pa omenjene obrtnike najdete tudi prek različnih iskalnikov.



Kako je z računalniškimi popravili

Številni podjetniki so bili ob sprejetju ukrepov za zajezitev novega koronavirusa primorani prenehati delati. Pomagamo pa jim lahko tudi tako, da na spletni strani najdibon.si, ki združuje podjetnike, trgovce in obrtnike, kupimo vrednostni bon, ki ga bo mogoče unovčiti v enem letu po odpravi vladnih ukrepov oziroma takoj, ko bo javno življenje v Sloveniji spet oživelo.

Ni najbolj enostavna situacija za gospodinjstvo z majhnimi otroki, če utihne pralni stroj. Še neugodneje pa postane, če se to zgodi v obdobju, ko razsaja pandemija koronavirusa in ko vladni dekreti odsvetujejo stike med ljudmi ter omejujejo gibanje. Če nimate ravno iznajdljivega partnerja (ali soseda, ki bi v teh časih priskočil na pomoč), vam ne preostane drugega, kot da pokličete serviserja. Pa ga je v zadnjem mesecu, ko je tako rekoč vsa država obstala, mogoče dobiti?»Žal mi je, trenutno ne izvajamo nobenih del. Vsa popravila so na čakanju, prav tako so zaprte vse trgovine z rezervnimi deli,« nam je povedal serviser bele tehnike iz Kranja, ki želi ostati neimenovan. »Svetujemo torej bolj 'preko okna', tako se po eni strani strankam bolj izogibamo one pa nam, vsi pa na tak način spoštujemo vladne ukrepe za zajezitev bolezni. Pred epidemijo sem imel do pet strank na dan, zdaj prejmem le še tri klice na teden.« Klicatelje zdaj pogosto usmerja kar po telefonu, a s takim svetovanjem se lahko odpravijo le manjše napake.Nekaj obrtnikov nam je pojasnilo, da v izolaciji urejajo dokumente, velika večina jih je potarnala, da si sploh ne predstavljajo, kako bi se dela lotili, saj niso prejeli konkretnih navodil za izvajanje svoje dejavnosti. Nekateri celo razmišljajo o zaprtju, med njimi je največ espejevcev. Vlada je namreč zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Slovenije. Obstajajo nekatere izjeme.Servis se lahko opravi, če je nujno potreben, saj bi poškodba ali nedelovanje kakšnega od nujno potrebnih elementov v stanovanju oziroma hiši lahko ogrozila varnost in zdravje ljudi. Tudi če se pokvari avto in ga potrebujemo za prihod na delo, ga lahko popravi avtomehanik, so nam pojasnili na Obrtni zbornici Slovenije (OZS). »Na spletni strani MGRT so predstavljeni nekateri primeri, in sicer, kdaj sme obrtnik kaj popraviti in kdaj ne. Če gre za adaptacijo stanovanja v tem času, je to prepovedano. Če pa vam v kopalnici poči cev, je popravilo dovoljeno.«Največ nejasnosti se zdi, da je pri popravilih bele tehnike. Ohlapne informacije serviserjem bele tehnike povzročajo težave, saj nikjer ne obstaja seznam, katere aparate smejo hišni mojstri popravljati in katerih ne oziroma katera hišna popravila sodijo med nujna. Nujnost si vsak lahko predstavlja po svoje, zato je v veliki meri potrebna potrpežljivost in iznajdljivost.iz Območne obrtne zbornice Kranj (OOZ Kranj) je prepričana, da se bodo serviserji odzvali na klic, če gre za nujno popravilo. »Smo namreč v času, ki je v krču, in verjemite, da bi obrtniki želeli čim prej normalno delati. Na OOZ Kranj posredujemo kontakte tistih članov, ki so lokacijsko najbližji stranki, ki išče te storitve.«Na OZS so še poudarili, da morajo nujni obiski vseh serviserjev potekati v skladu s priporočili NIJZ (z zaščitno opremo, rokavicami, maskami, razkuževanjem, spoštovanje razdalje, brezstičnim delovanjem in plačilom).Obrnili smo se tudi na Gorenje, kjer so nam pojasnili, da so v skladu z vladnimi ukrepi omejili servisno dejavnost. Še vedno sicer svetujejo strankam pri težavah, ki jih lahko rešijo same, prav tako strankam dobavljajo rezervne dele po pošti. Ne opravljajo pa fizičnih obiskov strank, ker servisiranje bele tehnike za zdaj ni na seznamu dovoljenih dejavnosti.V podjetju Plami iz Ljubljane opravljajo le nujna dela, kot so odmašitve zamašenih WC-školjk ali korit, skladno z navodili pa upoštevajo preventivne ukrepe, kot so uporaba zaščitnih mask in rokavic ter spoštujejo razdaljo pri komunikaciji. Opažajo, da so zaradi širjenja bolezni ljudje bolj previdni in jih zaradi strahu pred okužbo za popravilo ne pokličejo toliko kot prej. Upad popravil je očiten pri oljnih grelnikih in plinskih pečeh, saj se ljudje ob koncu kurilne sezone poskušajo kar sami lotiti popravil ali pa tovrstne servise zaradi negotovih razmer raje odložijo.V času odrejene izolacije, ko doma usklajujemo tako družinsko in službeno življenje, se nam lahko pripeti, da se pokvari računalnik, od katerega smo nujno odvisni, če opravljamo delo na domu. Poklicali smo v računalniški servis Anni iz Trzina in se pozanimali, kako poteka delo v njihovem podjetju. Kot pravijo, upada števila strank v zadnjem obdobju niso zaznali, imajo pa več klicev za pomoč na daljavo. Največja sprememba je pri prevzemu računalnika, ki ga posameznik prinese v popravilo, saj nima vstopa v stavbo, temveč ga odda v poseben voziček in pusti kontaktne podatke. Nato računalnik razkužijo, servisni nalog pa stranka prejme po sporočilu po telefonu, tako da ni nobenega fizičnega stika. Stranka storitev plača po prednaročilu, in ko v podjetju prejmejo naročilo, lahko prevzame popravljen računalnik.