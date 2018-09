Novo! Prispela je Daikin Altherma 3

Daikin Altherma 3 FOTO: Daikin

Preprosta namestitev

Pametni nadzor ogrevanja Kombinacija enote z učinkovitim kompresorjem, naprednim vremensko odvisnim upravljanjem, možnostjo daljinskega upravljanja in sobnega upravljalnika zagotavlja natančen nadzor in konstantno sobno temperaturo, ne glede na temperaturo okoliškega zraka. Upoštevajoč torej visoko zmogljivost in učinkovitost pri ogrevanju prostorov in pripravi tople sanitarne vode bo vaš dom zagotovo med najudobnejšimi, najbolj trajnostno naravnanimi in najvarčnejšimi.

Letos je toplotna črpalka Daikin Altherma 3 za ogrevanje prostorov in sanitarne vode na voljo v različnih velikostih, z izbiro modelov 4, 6 ali 8 kW. Z doseganjem temperature ogrevalne vode vse do 65 °C je nov sistem združljiv tako s talnim ogrevanjem kot z radiatorji. Svojo kakovost dokazuje tudi z nemotenim in zanesljivim delovanjem celo pri –25 °C.Daikinov evropski razvojni center še naprej nadaljuje raziskave in razvoj vrste visokotehnoloških inovacij, usklajenih z evropskimi podnebnimi potrebami in sezonskimi nihanji. Razvita posebej za evropski trg je tako Daikin Altherma postala vodilna blagovna znamka za toplotne črpalke in hkrati pionir v integraciji obnovljivih virov energije. Vse to zdaj omogoča, da je učinkovitost in udobje dostopno večjemu številu lastnikov stanovanj.Izboljšane učinkovitosti, ki jih ponuja Daikin Altherma 3 , zagotavljajo visoko zmogljivost in najnižje stroške, kar je mogoče zaradi višjih učinkovitosti. Toplotne črpalke se z dodatnim upravljalnikom uvrščajo v energijski razred A+++. V praksi to pomeni učinkovitost pri ogrevanju (COP) vse do 5,4 in pri sanitarni vodi vse do 3,3.Sistem, ki deluje s pomočjo hladilnega sredstva R-32, z majhnim vplivom na okolje, lahko ogreva prostore in pripravlja večje količine tople vode (do 230 litrov) ali celo več pri prostih kombinacijah z bojlerji. »Z dolgoletnimi izkušnjami na področju toplotnih črpalk zrak-voda in več kot 350.000 enotami, nameščenimi po vsej Evropi, si prizadevamo nenehno optimizirati operativne zmogljivosti izdelkov Daikin Altherma . To dosežemo s konstantnim poudarkom na zmanjševanju zahtev po energiji za obratovanje enot ter tudi za njihovo proizvodnjo. To nam omogoča, da na trgu ponujamo enote z najvišjo učinkovitostjo po ugodni ceni,« je povedal Bart Aspeslagh, namestnik generalnega direktorja Daikin Europe. Daikin Altherma 3 je zasnovana s končnim uporabnikom in monterjem v mislih. Že ob dostavi je pripravljena na namestitev in napolnjena s hladilnim sredstvom. Tudi na enoti z integriranim bojlerjem je moč do vseh komponent dostopati izključno s prednje strani, prek prednje plošče, ki se enostavno odstrani.