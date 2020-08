Če želite, da otroci razvijejo te 4 veščine, jih vključite v kuhanje

Otroci se kuhanja učijo tudi v šolah. V slovenskih osnovnih šolah že 9. leto zapored poteka projekt Kuhnapato. Osnovnošolci v sklopu projekta kuhajo po receptih naših prednikov, pri čemer uporabljajo lokalne in sezonske sestavine. V preteklem šolskem letu so posebno pozornost posvetili tudi gospodarnemu ravnanju s hrano in se učili, kako pri kuhanju zavreči čim manj hrane.

Med igro in disciplino

1. Motorične sposobnosti

Projekt Kuhnapato že tretjo leto ponosno podpira SPAR Slovenija, ki mladim kuharjem priskrbi kakovostne sestavine, iz katerih ustvarjajo okusne jedi po receptih iz lokalnega okolja, priskrbi pa jim tudi kuharske kape in predpasnike.

2. Komunikacijske sposobnosti

projektu Kuhnapato. Učiteljice in vodja projekta otroke namreč spodbujajo, da usvojeno znanje prenesejo na sošolce. »Najpomembnejših življenjskih veščin se ne naučimo le s knjigo, ampak jih pridobimo predvsem z izkušnjami. Komunikacija z drugimi ljudmi je prav gotovo ena takšnih,« pravi Anka Peljhan, vodja projekta Kuhnapato.



3. Organizacijske in vodstvene sposobnost

V sklopu projekta Kuhnapato otroci kuhajo z izdelki kakovostne znamke SPAR, med katerimi najdete tudi mnogo izdelkov slovenskega porekla.

4. Sposobnost reševanja problemov

Izziv za vas in vaše otroke

Vse recepte, po katerih kuhajo osnovnošolci v sklopu projekta Kuhnapato, lahko najdete na Facebook strani Spar Slovenija in na www.spar.si

JABOLČNE ROŽICE



Sestavine za testo:

30 dag pirine moke

2 žlici masla

1 jajce

1 žlica belega vina

ščepec soli



Sestavine za nadev:

4 jabolka

1 žlička cimeta

20 dag skute

1,5 dl kisle smetane

ščepec soli

sladkor po želji ali za posip

10 dag stopljenega masla za preliv



Postopek:

V večji posodi zmešamo sestavine za testo. Mesimo z rokami, da masa postane voljna, nato jo pustimo počivati (lahko tudi v hladilniku) vsaj pol ure. Jabolka olupimo in naribamo ter malce odcedimo. Zmešamo jih s cimetom in po želji s sladkorjem. V drugi posodi zmešamo skuto, smetano in sol. Testo razvaljamo 2–3 mm na tanko in premažemo s skutno maso. Čez potresemo jabolka in zavijemo. Zavitek razrežemo na približno 4 cm debele rezine in jih polagamo vodoravno na pekač. Prelijemo jih s stopljenim maslom. Pečemo pri 180 stopinj Celzija približno pol ure. Pečene lahko potresemo s sladkorjem v prahu.



Kam pa z jabolčnimi olupki? V ventilacijski pečici iz njih naredimo jabolčni čips.

Kuhanje je odličen način za kakovostno preživljanje časa z otroki. Res, da se bo priprava obroka zaradi tega nekoliko zavlekla, a hitro se lahko zgodi, da boste prek kuhanja z otroki tudi vi začeli še bolj uživati v pripravi dnevnih obrokov.

Kuhanje je zanimiva reč. Od vas včasih zahteva, da natančno sledite receptu in upoštevate vsak korak, že v naslednjem trenutku pa se lahko igrate z različnimi okusi in teksturami. Če dobro premislite, je to idealna aktivnost za otroke, saj novo znanje pridobivajo prek igre. Poleg tega, da se naučijo sodelovati pri kuhanju, pa razvijejo tudi 4 pomembne življenjske sposobnosti oz. veščine.

Otroci vseh starosti s kuhanjem razvijajo svoje motorične sposobnosti. Starejši otroci, ki lahko v kuhinji že pomagajo z noži, krepijo fino motoriko in koordinacijo med očmi in rokami. Seveda je pri tem pomembno, da zahtevnost nalog postopoma stopnjujete. Najprej naj kot pravi kuharski pomočniki lupijo krompir in korenček, postopoma pa jim dajte vedno bolj zahtevne naloge. Od rezanja na kocke pa vse do sekljanja.

Pri mlajših otrocih je drugače. Najmlajši otroci motorične sposobnosti razvijajo že s preprostim dotikanjem različnih sestavin (sladkorja, moke, ajdove kaše, jogurta …), nekoliko večji s tehtanjem, odmerjanjem in mešanjem, prav vsi pa s kreativnimi nalogami, kot je krašenje piškotov in tort. Opazujte, kako radovedno, a negotovo bodo nalogo začeli in kako suvereni bodo hitro postali pri vsaki od njih.

Tudi pri komunikacijskih sposobnostih je vse odvisno od starosti. Najmlajši otroci s kuhanjem predvsem spoznavajo različne sestavine in tako bogatijo svoj besedni zaklad. Pri starejših otrocih je zgodba drugačna. Če pri kuhanju sodeluje več oseb – tudi če ste to le vi in vaš otrok –, je to priložnost, da se otrok nauči jasnega izražanja svojih želja (in zahtev).

Pri kuhanju z otroki boste organizacijo in vodenje sprva prevzeli sami, sčasoma pa lahko to nalogo počasi prepustite njim. Otroci naj sami poiščejo recept, po katerem bi želeli kuhati. Pred kuhanjem naj pripravijo nakupovalni seznam in v trgovini skupaj poiščite manjkajoče sestavine. V kuhinji se nato prelevite v njihovega pomočnika – izkušnja, da trud in delo pripeljeta do napredovanja, je namreč tudi pomembna motivacija za preostale aktivnosti, v katerih se otroci udejstvujejo.

V življenju so nepredvidljive situacije pogoste. Takrat je treba znati improvizirati in težavo čim bolj mirno rešiti. Kuhinja, ker so nerodni pripetljaji praktično doma, je idealen poligon, na katerem lahko otroci (in odrasli) krepijo svojo sposobnost reševanja problemov.

Ko kipi mleko, je treba reagirati hitro, ko ugotovite, da je jed preslana, je treba poiskati način, da slanost ublažimo. Večkrat ko se otrok sreča z nepredvidljivo situacijo, manjša je verjetnost, da bi ga vrgla iz tira in ta sposobnost je zares neprecenljiva.

Da ne bo ostalo le pri besedah, je tu izziv, s katerim lahko prebrano prenesete v prakso. Učenci iz OŠ Središče ob Dravi so v okviru projekta Kuhnapato spekli jabolčne rožice, ki so značilne za štajersko regijo. Da lahko jabolčne rožice spečete tudi vi, so za vas napisali naslednji recept.