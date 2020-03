Del ekipe Moje čokolade se predstavi

Andraž, Moja čokolada FOTO: Moja čokolada

novo spletno stran že poznaš? Med vso čokoladno ponudbo te čaka tudi akcija #delamdobro, ki se navezuje na trenutno situacijo v Sloveniji. Ekipa Moje čokolade se je odločila, da podari premium čokoladni namaz, da bodo ustvarjanja v času #ostanidoma še bolj sladka. Obdarujemo vse tiste, ki delajo dobro, kar v trenutni situaciji pomeni, da ostajajo doma, se ne družijo in se vedejo odgovorno ter tako varujejo sebe in druge. Pohiti, zaloge že pojenjajo." »Našože poznaš? Med vso čokoladno ponudbo te čaka tudi akcija #delamdobro, ki se navezuje na trenutno situacijo v Sloveniji. Ekipa Moje čokolade se je odločila, da podari, da bodo ustvarjanja v času #ostanidoma še bolj sladka. Obdarujemo vse tiste, ki delajo dobro, kar v trenutni situaciji pomeni, da ostajajo doma, se ne družijo in se vedejo odgovorno ter tako varujejo sebe in druge. Pohiti, zaloge že pojenjajo."

Urša, Moja čokolada FOTO: Moja čokolada

Barbara, Moja čokolada FOTO: Moja čokolada

Prvi klik spletne trgovine Mojačokolada.si se je zgodil v letu 2013. Od takrat naprej združujemo širok nabor čokoladnih izdelkov. Danes naša mala čokoladnica vsebuje že več kot tisoč različnih čokoladnih izdelkov!Lahko se ponašamo z nazivom najslajše spletne trgovine na planetu. S sloganompa želimo ljubiteljem pravih čokolad omogočiti prvovrstno kakovost skrbno izbranih izdelkov, razgibano izbiro, preprost nakup in ugodno kupčijo.Lahko bi rekli, da smo majhna, mlada, pozitivna in sproščena ekipa. Smo, ampak nismo. Vsako leto rastemo kot podjetje, kot spletna trgovina, kot ekipa, kot družina. Ponašamo se z najslajšimi izdelki na planetu in ukvarjamo se s panogo, za katero verjamemo, da so nam mnogi zavistni. Še vedno trdimo, da je najboljše delo delo s čokolado. In to poslanstvo širimo v nedogled!Nas že poznaš? Ne? Nas boš pa zdaj!Zakaj ne? :) Čokolada velja za eno najbolj kompleksnih, kakav pa za eno najbolj zdravih živil na planetu. In le kaj je lepšega kot ukvarjati se s hrano, ki v telesu sprošča hormone sreče! Kratek odgovor na vprašanje bi bil zgolj: »Ker jo preprosto ljubimo,« oz. kot se radi pohecamo pri nas: »Devet od desetih ljudi obožuje čokolado. Deseti vedno laže.« :)U, dobro vprašanje! Težko izpostaviti zgolj en primer, vendar naj tokrat na to vprašanje odgovorim z eno samo besedo: ljudje. Če kakav velja za eno najkompleksnejših živil na planetu (tako po svoji sestavi kot po svojih učinkih), verjamem, da smo ljudje zagotovo najkompleksnejši organizem na planetu.Glede na to, da jih skoraj vsak dan videvam nasmejane in da po osmih letih še vedno vztrajajo z mano, predvidevam, da lepo. :)Sicer pa imamo pri nas nekaj posebnih »bombončkov«, kot so:• nagrajevanje uspešnosti oz. delitev dobička konec leta• mesečni »sklad« za vsakega posameznika, kjer lahko nakupi za eno večjo košarico čokoladnih dobrot• verjetno najbolj popularno: remote job oz. delo od doma (to izvajamo že od začetka)Na srečno nas ni veliko in se lahko še vedno vsi usedemo za eno samo veliko mizo kot ena velika čokoladna družina. :)Hm, težko bi rekel, da me kaj prav posebno jezi … Če me že kaj razjezi, sem po navadi jaz sam. :)Hehe, NIKOLI! :)To, da podjetje po devetih letih še vedno stoji in da ga uspešno razvijamo še naprej. Vsak posel je namreč tek na dolge proge. Mi namreč nikoli ne delamo sprintov, ampak vedno tečemo maraton. Nimamo velikih apetitov in se znamo zadovoljiti tudi z manj.Naše stranke nam jih prinesejo, vedno znova! :)Glede na to, kakšno službo želim opravljati (e-commerce), sem bila prepričana, da povpraševanj po takšni vrsti dela ne bom našla na klasičnih zaposlitvenih portalih. Zato sem usposobila profil Linkedin, na katerem sem par dni po aktivaciji našla Andraževo povpraševanje. Ob pravem času na pravem mestu, očitno. ;)Coffee first. :)Najprej pregledam vso prejeto pošto (še kdo začne dan drugače? :)), nato preverim dodeljene delovne naloge za določen dan in uredim, da se v čim krajšem času zaključijo odprte stvari.Za hiter tempo opravljanja delovnih nalog si pomagam z dnevno tablico čokolade. :)Jezi ... Hm ... Najbolj me jezi, da objavim besedilo, se pri tem kje zatipkam in to ugotovim šele, ko ga ne morem več urejati! :)Ufff, to pa brez težav rečem, da je bil največji izziv NOV izdelek:. Na poti sem se srečala s kar nekaj nepričakovanimi izzivi, ki pa sem jih s pomočjo sodelavcev uspešno rešila. Ampak ja, če si še kdo misli, da se nov izdelek razvije čez noč, se moti! ;)Nova spletna stran mojačokolada.si, jo že poznaš? ;)Z idejo, da preoblečemo staro spletno stran, je dejansko nastalo tudi ogromno novih idej, kako izboljšati uporabniško izkušnjo.Stay tuned! ;)Na splošno je lahko dovolj že to, da se hčerka zbudi dobre volje. ;)Sicer pa mi v službi dan polepšajo tako pohvale kot kritike. Andraž je šef, ki zna na primeren način pohvaliti dobro delo, prav tako pa zna na primeren način izpostaviti napake ob delu (kdo jih pa nima? :)).V ekipi Moje čokolade imamo naloge dodeljene glede na izkušnje in želje po delu. :) S svojimi delovnimi nalogami sem zadovoljna in jih opravljam z veseljem.V ekipi sem že od začetka. Ko so se nama z Andražem že leta 2010 prekrižale poti in se mu je porodila ideja o prvi spletni trgovini s čokolado v Sloveniji, sem vedela, da je to projekt, pri katerem preprosto moram biti zraven in soustvarjati sladko čokoladno zgodbo, ki jo peljemo še danes.Izjemno zabavno (hvala strankam, ki tako lepo popestrijo vsakdanje delo) in predvsem sladko. :) Testiranj novih izdelkov namreč nikoli ne zmanjka.Vsekakor z zajtrkom, ki običajno vključuje vsaj malo čokolade ali kakava. :) Sicer pa se v začetku delovnega dneva vedno lotim takoj odgovoriti na vsa e-sporočila in telefonske klice ter poskrbim, da so naročila hitro obdelana in vsi sladki paketi pravočasno odposlani do naših sladkosnedih strank.Brez dvoma naš, ki ga imam vedno kar na zalogi.Zagotovo zadovoljne stranke, zaradi katerih še raje opravljam svoje delo. Vedno pravim: Če so zadovoljne stranke, sem zadovoljna tudi jaz. :)