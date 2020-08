Dvoboj na nož: japonski santoku proti šefovemu nožu

Kateri se bolje odreže?

Šefov nož

Santoku nož

Kako spretni boste s svojim nožem, ni odvisno le od vašega znanja in izkušenj, ampak tudi od velikosti in teže noža. Če spadate med kuharje z manjšimi dlanmi, premislite o nožu santoku, ki je manjši in lažji od šefovega.

Povej mi, kaj kuhaš, in povem ti, kateri nož potrebuješ

Marko Pavčnik, kuharski mojster in lastnik restavracije Pavus, vam priporoča nakup vrhunskih nožev, ki jih v nemškem podjetju Zwilling izdelujejo že vse od leta 1731. V Sparu zbirajte točke zvestobe, s katerimi so lahko , kuharski mojster in lastnik restavracije Pavus, vam priporoča, ki jih v nemškem podjetjuizdelujejo že vse od leta 1731. V Sparu zbirajte točke zvestobe, s katerimi so lahko vrhunski namenski noži vaši do 74 % ceneje

Nož za obrezovanje

Nož za zelenjavo

Rezalni nož

Nož za kruh

Bolj ko je nož oster, bolj je varen

Čeprav ostro in varno nista besedi, ki bi ju takoj povezali, pri nožih to še kako drži. Samo pomislite. Ko režete s topim nožem, uporabljate veliko sile in hrano pogosto kar mečkate, namesto da bi skoznjo zarezali. Ker se rezilo ne oprime sestavine, hitreje zdrsne in tako pride do večine nesreč s topimi noži. Pri ostrih nožih teh težav ni. Za rezanje uporabljate manj sile, zato je tudi manj možnosti, da bi nož pri rezanju zdrsnil in vas poškodoval.



do 22. 9., zbirajte točke zvestobe, ki jih dobite za vsakih 10 € nakupa. Vrhunski kuhinjski noži Zwilling so lahko vaši vse do 74 % ceneje. Točke zvestobe pa lahko unovčite tudi še nekoliko kasneje, in sicer do 29. 9. Ne zamudite enkratne priložnosti, da svojo kuhinjo opremite s pravimi noži in zablestite kot pravi kuharski mojster. Sparovi akciji zbiranja točk zvestobe , ki traja, zbirajteki jih dobite za vsakih 10 € nakupa.so lahko vaši vse doTočke zvestobe pa lahkotudi še nekoliko kasneje, in sicerNe zamudite enkratne priložnosti, da svojo kuhinjo opremite s pravimi noži in zablestite kot pravi kuharski mojster.

Nekateri uporabljajo oba, medtem ko drugi prisegajo le na enega od njiju. Druži ju veliko lastnosti, so pa tudi takšne, po katerih se pomembno razlikujeta med sabo. Kateri je pravi za vas?Evropski šefov nož in šefov nož z Japonske se ne razlikujeta le po videzu. Zaradi različne oblike rezila in velikosti noža so tudi naloge, ki ju lahko opravljata, nekoliko drugačne.Nekateri prisegajo na šefov nož, saj so ga vajeni– tako da se konica noža ves čas stika z desko – santoku pa zaradi ravnega rezila zahteva popolnoma drugačno tehniko rezanja. Šefov nož je idealen za rezanje mesa, zelenjave, sadja in oreškov, s konico noža pa si lahko pomagate tudi pri izkoščičevanju piščanca.Na Japonskem je kuhanje prava umetnost, njena ključna vrlina pa je natančnost. Japonski vajenci, ki želijo postati mojstri sušija, najprej leta in leta pomivajo posodo in mojstru s tržnice nosijo vrečke z živili. Nato pa se leta in leta učijo, kako pravilno narezati ribo.je ustvarjen z mislijo na japonsko natančnost, zato. Ime »santoku« v japonščini sicer pomeni– te so meso, ribe in zelenjava, ki jih lahko. Ker je rezilo noža santoku skoraj ravno, ga pri rezanju ne boste mogli »zibati« kot šefovega, ampak ga boste morali ob vsakem rezu dvigniti od podlage. Če se z nožem santoku srečujete prvič, boste verjetno potrebovali nekaj vaje, preden ga boste popolnoma usvojili.Če ste s šefovim nožem kdaj poskušali olupiti krompir, ste na lastni koži izkusili dejstvo, da ima vsak nož svoj namen. Čeprav šefov in nož santoku veljata za najbolj vsestranska, lupljenje zagotovo ni njuna naloga. Če odmislimo njune ključne naloge (rezanje, kockanje in sekljanje), bodo drugi noži nekatere naloge opravili veliko bolje.Nož za obrezovanje je izjemno oster. Če ga s celo dlanjo trdno primete, boste zlahka olupili in razkoščičili sadje, ne da bi pri tem iz sadeža iztekel ves sok.Najmanjši med noži je nož za zelenjavo. To je tisti vsestranski nožek, ki ga boste poleg šefovega ali santoku noža najpogosteje uporabljali. Odličen je za rezanje česna in čebule, drobnih zelišč in manjšega sadja in zelenjave, medtem ko je za rezanje trše zelenjave, kot sta korenček in koleraba, boljša izbira kar šefov nož.Če ste ljubitelji suhih mesnin in rib, v svoji zbirki nujno potrebujete rezalni nož. Z njim boste na tanko narezali suhe mesnine, če se sami lotevate tudi filiranja rib, pa je to nož, ki bo to delo opravil najbolje.Čeprav ime nakazuje, da je nož primeren le za rezanje kruha, ni tako. Nož za kruh je primeren za rezanje čvrste skorje z mehkejšo sredico, kar pomeni, da se odlično odreže tudi pri rezanju lubenic, melon in celo paradižnika.