Gospodarji spleta

Indeks digitalne vljudnosti je na najnižji ravni v zadnjih štirih letih! Z drugimi besedami: ljudje smo poživinili. Še najbolj na družabnih omrežjih. Udobno nameščeni v domačih »kavčiščih«, prepričani vase in v svoj prav, pljuvamo po spletu na vse in vsakogar. In kar je najlepše: nihče od popljuvanih nam ne ugovarja. Splet nam v vsaki minuti zagotavlja, da smo popolni gospodarji trenutka.



Indeks vljudnosti so izmerili pri Microsoftu; analizirali so vsebine in ton spletnih interakcij in se zgrozili: tako nevljuden in nestrpen svet ni bil že od 2016. leta. Analiza je še pokazala, da nevljudne in zmerjavske izbruhe spletnih razpravljalcev najpogosteje sprožita fizični videz in politika. Prvi po večini izzove žolčne reakcije pri najstnikih in ženskah, skoraj štirideset odstotkov odraslih pa se »peni« ob politiki.



V četrtek je Marjeta, ki ji ni mar ne za politiko ne za tuj videz, na družbenem omrežju razstavila svojo kulinarično stvaritev: popolno smetanovo torto z jagodami. Z njo je zadela spletno žebljico na tortino glavico ter mimogrede potrdila Microsoftove izsledke o digitalni (ne)vljudnosti. Njeno pravilo se glasi: ne izpostavljaj sebe, zlasti pa se ne izpostavljaj politiki in nihče ti ne bo rekel žal besede. Tako je na večer pred valentinovim spekla slastno torto, jo objavila na spletu in – »vžgala«. Ona in torta sta poželi salve pohval. O kakšni spletni nevljudnosti niti sledu! S spleta se je cedilo čisto občudovanje. Njen tortni »performans« je po naključju sovpadel z medijsko objavo o protestnem shodu proti sežiganju v eni najlepših rečnih dolin pri nas. Tačas ko je torto v vsega nekaj minutah všečkalo in pohvalilo več kot deset oseb, je usoda tisočev »izzvala« – trojico. Pa še od te je eden prav živalsko izbruhnil …



Nedavno je ena zavarovalnic proučevala vedenje Slovencev na cestah in ugotovila, da še vedno velja povej mi, kako voziš in povem ti, kdo si. Enako velja: povej, kako svinjaš po spletu in povem ti, kdo si.