Hrana in družbena omrežja: ko fotografija zadiši iz zaslona

Sezona piknikov je tu! Običajne dobrote z žara si popestrite s fotogeničnimi pisanimi prilogami, obogatenimi z dodatki, ki jim bodo dali piko na i. Nekaj idej najdete na tej povezavi.

5 korakov do dobre fotografije

Tomo Jeseničnik, kulinarični fotograf

Ne fotografirajte v pretemnih prostorih. Jed postavite čim bliže močnejšemu viru svetlobe. Izogibajte se fotografiranju jedi pod mešanimi viri svetlobe. Najboljša je naravna, indirektna svetloba. Osredotočite se na zanimiv, zgovoren detajl jedi; še posebej če objavljate na instagramu. Izogibajte se bližinskim posnetkom jedi z uporabo preširokega zornega kota. Vse jedi oz. sestavine naj bodo prikazane v realnih barvah, zato se izogibajte pretirani uporabi filtrov.

Objava naj ustvari želeno vzdušje

Nina Tanhofer, digitalna strateginja



Pred objavo fotografije se vprašajte, kaj želite z njo sporočiti in kakšna čustva zbuditi. Glede na to izberite dodatke za obogatitev kulinarične mojstrovine in izberite pravi kotiček, najbolje nevtralno podlago, dovolj osvetljeno z dnevno svetlobo. Okrog postavitve naj bo čim manj detajlov. Če fotografirate v projekciji, izberite portrait mode, ki bo izpostavil gurmanski motiv in zameglil vse, kar je v ozadju. Za obdelavo fotografije uporabite aplikacijo oz. nastavitve telefona, izogibajte pa se pretirani rabi filtrov, saturacije in kontrastov. Objavi dodajte 5–10 ključnikov.



Te metafore niso nobeno naključje, saj so raziskave pokazale, da hrano pravzaprav uživamo z vsemi čuti. Že ob gledanju hrane se, na primer, v možganih aktivirajo isti receptorji kot takrat, kadar jemo, in tako njen videz kot embalaža in postrežba lahko vplivajo na to, kako doživimo njen okus V umetnosti poznamo izraz sinestezija, značilen predvsem za obdobje simbolizma – SSKJ pojav opiše kot doživljanje predstav kakega čutnega območja z zaznavami drugih čutnih območij.Raziskovalec Charles Spence je tako preučeval vpliv barv na doživljanje hrane in ugotovil, da ima kava dvakrat intenzivnejši okus, če je postrežena v beli skodelici, in ne v kozarcu. Zelena grahova juha ima močnejši okus kot tista, ki je bledo zelene barve; skutna torta pa naj bi bila za kar 20 odstotkov slajša, če nam jo prinesejo na okroglem, ne na oglatem krožniku.Ugotovitve so pokazale tudi, da naj bi ljudje imeli čips za bolj svež, če ga spremlja hrustajoč zvok; s tremi Michelinovimi zvezdicami okitena restavracija Fat Duck, kjer se je kalil tudi naš chef Jorg Zupan, pa je zaslovela s krožnikom Zvok morja, ob katerem so gostu predvajali bučanje valov.Če niste med tistimi, ki v restavraciji poprimejo za telefon, preden se lotijo hrane, imate zagotovo kakšnega takega prijatelja. Na družbenih omrežjih se je razpasel trend objavljanja fotografij hrane, opremljenih z raznimi ključniki, kot sta #foodporn in #instafood; nekatere restavracije in bistroji tudi po njihovi zaslugi pridobivajo radovedne nove stranke; kar nekaj je celo vplivnežev, katerih glavni fokus je hrana, preizkušanje receptov, restavracij ipd.Jorga Zupana, ki je chef priznane restavracije v središču Ljubljane, to ne moti, saj je tudi to dokaz, da ljudje hrano dojemajo kot užitek, ne le kot sredstvo za potešitev lakote. Svetuje pa, da fotografirate s kakovostnimi aparati ter upoštevate svetlobo in kompozicijo. Ker to zahteva čas, pravi, pa se ne zamotite predolgo, saj se bo sicer hrana ohladila. Sam prisega na naravne barve in minimalistične kompozicije, torej načelo manj je več, hkrati pa zaradi videza ne želi žrtvovati okusa.Medtem ko so med blogerji in vplivneži mnogi samouki, priznani kuharji in blagovne znamke za svoje mamljive fotografije sodelujejo z izkušenimi fotografi in tako imenovanimi stilisti hrane. V kamniški Eti , ki kuha in stoji za znamkami Natureta, Renški hram in Talis, pojasnjujejo: »Hrane vam sicer ne moremo pripeljati do krožnika na mizi, vendar skušamo z etiketami pokazati domišljene načine za servirane jedi iz izdelka, ki je v kozarčku. Levo lice etikete običajno prikazuje glavne surovine in desno končno jed ali namig za serviranje.«Kako pa hrano fotografirate vi? Vas fotografije, ki jih objavljajo vaši prijatelji, navdušujejo ali odvračajo?Za namige, kako do privlačnih fotografij in objav, ki bodo pritegnile veliko všečkov, pa smo povprašali profesionalca.