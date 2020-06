FOTO:Imamo predobro vino, da bi ga destilirali v alkohol

Priznane vinarje iz vseh treh slovenskih vinorodnih dežel smo povprašali, kako so previharili epidemijo koronavirusa in kako okrevajo po njej. Edini so si v prepričanju, da še enega popolnega zaprtja ne bodo preživeli in da državni ukrepi za omilitev posledic epidemije za njihov sektor niso primerni za družinske vinarje, ki pridelujejo vina višje kakovosti in višjega cenovnega razreda.»V prvi fazi je bil to dopust, ki ga dolgo nismo imeli,« začetni potek epidemije novega koronavirusa opiše Miha Istenič, direktor podjetja Istenič in sin pionirja med pridelovalci penin pri nas, Janeza Isteniča. »V naslednji je bilo vse zelo ...